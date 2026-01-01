Gestire impostazioni e autorizzazioni per gli inviti ai canali di Slack Connect
Slack Connect consente ai membri della tua organizzazione di lavorare con persone di organizzazioni esterne nello stesso canale. Continua a leggere per scoprire di più sui tipi di invito che la tua organizzazione può inviare e sulle relative autorizzazioni concesse alle persone esterne che lavorano nei tuoi canali.
Tipi di invito e autorizzazioni
Puoi decidere il tipo di invito che i membri possono inviare quando desiderano collaborare con persone esterne nei canali dell’organizzazione. Puoi gestire due tipi di invito: autorizzazione solo per postare e autorizzazione per postare, invitare e altro. I tipi di invito determinano quali autorizzazioni avranno le persone esterne nei canali a cui sono invitate.
Nota: dopo aver accettato l’invito, chiunque possiede l’autorizzazione all’invio di inviti a Slack Connect può modificare le autorizzazioni esistenti per le persone esterne.
Autorizzazioni per tipo di invito
|Autorizzazione solo per postare
|Autorizzazione per postare, invitare e altro
|Inviare messaggi
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Utilizzare le azioni rapide del team
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Aggiungere altre persone di organizzazioni già nel canale
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Usare le app e i workflow
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Modificare il nome, l’argomento o la descrizione di un canale*
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Convertire un canale in pubblico o privato*
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Aggiungere un canale a più aree di lavoro nell’organizzazione Enterprise
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|Visualizzare una copia archiviata di un canale, se la loro organizzazione viene rimossa
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|Selezionare i criteri di conservazione*
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*Attenzione: queste modifiche si applicano solo all’area di lavoro in cui sono state apportate e non alle altre organizzazioni nel canale.
Gestire le impostazioni e le autorizzazioni per gli inviti
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Canali di Slack Connect, clicca su Espandi.
- Sotto Invito di persone esterne a [la tua organizzazione], clicca su attiva/disattiva le autorizzazioni. Se un’autorizzazione è attiva, scegli a chi inviare ogni tipo di invito.
- Clicca su Salva.
Gestire chi può inviare inviti
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, poi seleziona Impostazioni.
- Seleziona la scheda Canali.
- Accanto a Invio di inviti ai canali, clicca su Modifica.
- Attiva o disattiva gli interruttori per i tipi di invito. Se è attivato, decidi chi nella tua organizzazione può inviare ciascun tipo di invito.
- Clicca su Salva impostazione.
Gestire chi può essere inviato nei canali dalle persone esterne
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono gestire le persone esterne che possono essere invitate nei canali se il canale Slack Connect consente il Permesso di postare, invitare, ecc.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, poi seleziona Impostazioni.
- Seleziona la scheda Canali.
- Accanto a Le persone esterne possono invitare, clicca su Modifica.
- Seleziona a chi le persone esterne possono inviare inviti.
- Clicca su Salva.
Gestire le impostazioni per gli inviti per organizzazioni esterne
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Connessioni.
- Accanto all’organizzazione che desideri personalizzare, clicca sull’
icona dei tre puntini e seleziona Canali.
- Seleziona Personalizza per [nome dell’organizzazione].
- Scegli un’opzione dal menu a discesa e poi clicca su Salva modifiche.
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Proprietari dell’area di lavoro (piani Pro e Business+)
proprietari e amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise)
- Disponibile per i piani a pagamento