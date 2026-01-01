Slack Connect permite a los miembros de tu organización trabajar con personas de organizaciones externas en el mismo canal. Sigue leyendo para saber más sobre los tipos de invitaciones que puede enviar tu organización y los permisos que pueden conceder a las personas externas que trabajan en tus canales.



Tipos de invitación y permisos

Puedes decidir qué tipo de invitación pueden enviar tus miembros cuando quieran colaborar con personas de otras organizaciones en los canales de tu organización. Puedes gestionar dos tipos diferentes de invitación: Permiso solo para publicar y Permiso para publicar, invitar y más. Los tipos de invitación determinan qué permisos tendrán las personas de otras organizaciones en los canales a los que se les ha invitado.

Nota: Una vez aceptada la invitación, cualquier persona con permisos para enviar invitaciones de Slack Connect puede ajustar los permisos actuales de personas externas.



Permisos por tipo de invitación

* Nota: estos cambios solo se aplicarán al espacio de trabajo donde se hayan realizado y no para otras organizaciones del canal.



Gestionar los ajustes de invitación y los permisos

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña de Permisos. Al lado de Canales de Slack Connect, haz clic en Ampliar. Debajo de Invitar a personas que no pertenezcan a [tu organización], haz clic en el botón. Si está activado, decide quién de tu organización puede enviar cada tipo de invitación. Haz clic en Guardar. Gestionar quién puede enviar invitaciones Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y, a continuación, selecciona Ajustes. Haz clic en la pestaña Canales. Al lado de Enviar invitaciones de canal, haz clic en Editar. Haz clic en los botones de activar o desactivar en los tipos de invitaciones. Si está activado, decide quién de tu organización puede enviar cada tipo de invitación. Haz clic en Guardar ajuste.

Gestionar a quién pueden invitar las personas externas a los canales Los propietarios y administradores de la organización pueden gestionar a quién pueden invitar las personas externas a los canales si tu canal de Slack Connect admite Permisos para publicar, invitar y más. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y, a continuación, selecciona Ajustes. Haz clic en la pestaña Canales. Junto a la opción Las personas externas pueden invitar, haz clic en Editar. Selecciona a quién pueden enviar invitaciones las personas externas. Haz clic en Guardar.

Gestionar los ajustes de invitación por organización externa Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y luego selecciona Conexiones. Junto a la organización para la que quieres personalizar, haz clic en

el icono con tres puntos y selecciona Canales. Selecciona Personalizar para [nombre de la organización]. Selecciona una opción en el menú desplegable y haz clic en Guardar cambio.