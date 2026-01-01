Crear un canvas o una lista en Slack es una excelente manera de compartir información y colaborar en las tareas con tu equipo, pero hay cierta información a la que no debe poder acceder cualquier persona. Continúa leyendo para obtener más información sobre cómo compartir canvas y listas, y asignar permisos con los que determinar quién tendrá acceso a ellos.



Qué son los permisos de acceso

Esta es una descripción general de los permisos de visibilidad y acceso para canvas y listas:

Solo con invitación (predeterminado)

El canvas o la lista no aparecerán en los resultados de búsqueda ni se mostrarán en el explorador de canvas o listas en el caso de las personas con las que no se los haya compartido.

El canvas o la lista no aparecerán en los resultados de búsqueda ni se mostrarán en el explorador de o en el caso de las personas con las que no se los haya compartido. Puede ver

Las personas con acceso de lectura pueden abrir un canvas o una lista y otorgar acceso de lectura a otras personas (salvo que se haya activado el ajuste de uso compartido limitado). Las personas con acceso de lectura a canvas no pueden hacer cambios ni comentarios, pero quienes tienen acceso de lectura a una lista pueden agregar comentarios en los hilos de conversaciones de los elementos de la lista.

Las personas con acceso de lectura pueden abrir un canvas o una lista y otorgar acceso de lectura a otras personas (salvo que se haya activado el ajuste de uso compartido limitado). Las personas con acceso de lectura a canvas no pueden hacer cambios ni comentarios, pero quienes tienen acceso de a una lista pueden agregar comentarios en los hilos de conversaciones de los elementos de la lista. Puede comentar (solo canvas)

Las personas con acceso solo para comentar pueden agregar comentarios y reacciones emoji, o bien editar o eliminar sus propios comentarios. Sin embargo, no pueden hacer cambios al canvas en sí ni otorgar acceso a otras personas.

Las personas con acceso solo para comentar pueden agregar comentarios y reacciones emoji, o bien editar o eliminar sus propios comentarios. Sin embargo, no pueden hacer cambios al canvas en sí ni otorgar acceso a otras personas. Puede editar

Las personas con acceso de edición pueden abrir un canvas o una lista y otorgar acceso de lectura o edición a otras personas (salvo que se haya activado el ajuste de uso compartido limitado), además de hacer cambios y agregar comentarios.

Las personas con acceso de pueden abrir un canvas o una lista y otorgar acceso de lectura o edición a otras personas (salvo que se haya activado el ajuste de uso compartido limitado), además de hacer cambios y agregar comentarios. Uso compartido limitado

Si el propietario de un canvas o una lista limita el uso compartido, solo los propietarios pueden otorgar acceso a otras personas. Las personas que tengan el enlace al canvas o a la lista podrán solicitar acceso.



Nota: Si compartes en un canal público un canvas o una lista configurados con el ajuste Solo las personas invitadas tienen acceso, todas las personas en el espacio de trabajo o la organización Enterprise podrán verlos.



Nivel de acceso y permisos basados en roles

Usa la tabla a continuación para comprender quién puede ver, editar o compartir un canvas o una lista en función de su nivel de acceso. Si el ajuste de uso compartido limitado está activado, solo la persona que creó el canvas o la lista podrá otorgar acceso de lectura y edición a otras personas.

Si tú… Entonces, puedes… Creaste (o eres propietario de) un canvas o una lista • Otorgar a otras personas acceso de lectura o edición • Compartir el canvas o la lista con otras personas • Limitar el uso compartido • Revocar el acceso al canvas o a la lista • Eliminar el canvas o la lista • Eliminar un campo de la lista, cambiar un tipo de campo de la lista o configurar una vista de lista predeterminada para otras personas. Puedes editar un canvas o una lista • Compartir el canvas o la lista con otras personas • Otorgar a otras personas acceso de lectura, para comentar (solo canvas) o de edición • Revocar el acceso al canvas o a la lista Puedes comentar en un canvas • Compartir el canvas con otras personas • Otorgar a otras personas acceso de lectura o para comentar (solo canvas) • Agregar comentarios a un canvas Puede ver un canvas o una lista • Compartir el canvas o la lista con otras personas • Otorgar a otras personas acceso de lectura

Nota: Los propietarios y los administradores pueden eliminar cualquier canvas o lista que pueden ver.

Nota: Los invitados y los miembros de primera línea solo pueden ver o editar canvas y listas que se hayan compartido en canales de los que formen parte. Las personas externas que pueden ver o editar un canvas o una lista no pueden otorgar acceso a otras personas.



Compartir un canvas o una lista

Cuando compartes un canvas o una lista, puedes controlar el acceso de tres maneras:

Agregar personas o canales específicos

Decide quién debe tener acceso.

Decide quién debe tener acceso. Establecer permisos de acceso general

Determina el nivel de acceso para las personas a las que no se agregó específicamente.

Determina el nivel de acceso para las personas a las que no se agregó específicamente. Limitar el uso compartido

Evita que otras personas otorguen acceso de lectura, para comentar (solo canvas) o de edición.

Agregar personas o canales

Computadora Dispositivo móvil Desde un canvas o una lista, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Escribe los nombres de las personas o canales con los que quieres compartir el canvas o la lista, y elige el nivel de acceso. Agrega un mensaje si lo deseas y haz clic en Compartir. Para enviar el enlace a otras personas o incrustar un canvas o una lista en un canvas, haz clic en

Copiar enlace. En un canvas o una lista, pulsa Compartir en la esquina superior derecha. En una lista, pulsa el ícono de tres puntos y selecciona Compartir en Slack. Escribe los nombres de las personas o canales con los que quieres compartir el canvas o la lista, y elige el nivel de acceso. Agrega un mensaje si lo deseas y pulsa Enviar.

Consejo: Una vez que hayas compartido un canvas o una lista con otra persona, puedes convertirla en propietario para otorgarle los mismos permisos de administración que tienes como creador.



Establecer permisos de acceso general

De manera predeterminada, los permisos de acceso general de los canvas y las listas que creas se configuran en la opción Solo invitación. El permiso que elijas para el canvas o la lista se aplicará a cualquier persona que lo encuentre en el explorador de canvas o listas, o que tenga su enlace.

Abre un canvas o lista desde tu computadora. Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Haz clic en el menú desplegable Solo invitación en la esquina inferior derecha y elige un nivel de acceso.



Limitar el uso compartido

Puedes decidir si deseas evitar que quienes tienen acceso a tu canvas o lista los compartan con otras personas. Si activas el uso compartido limitado, solo los propietarios de canvas o lista pueden compartirlos, y todas las demás personas necesitarán solicitar acceso.

Abre un canvas o lista desde tu computadora. Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Haz clic en Ajustes avanzados y marca o desmarca la casilla junto a Solo tú puedes compartir.

Nota: Los propietarios y los administradores de la organización o del espacio de trabajo pueden activar el uso compartido limitado para todos los canvas y las listas en su espacio de trabajo u organización.



Cambiar o quitar accesos

Si tienes acceso de edición a un canvas o una lista, puedes quitar o modificar los permisos de acceso de las personas y los canales con los que se lo compartió.

Abre un canvas o lista desde tu computadora. Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Para cambiar el acceso de un canal, haz clic en Canales. Para cambiar el acceso de una persona en particular, haz clic en Personas. Haz clic en el nivel de acceso actual y, luego, selecciona uno nuevo.



Administrar solicitudes de acceso

Los miembros que no tengan permiso para ver o editar un canvas o una lista pueden solicitar acceso. Cuando alguien solicita acceso, los propietarios del canvas o la lista recibirán una notificación de Slack en la que podrán aprobar o rechazar la solicitud.

Cuando recibas una solicitud, abre la notificación para revisarla. Haz clic en Otorgar [nivel de acceso] para aprobar o rechazar la solicitud. También puedes hacer clic en Ignorar para descartarla.