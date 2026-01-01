Creare un canvas o un elenco in Slack è un ottimo modo per condividere informazioni e lavorare con il tuo team, ma alcune informazioni non sono destinate a tutti. Continua a leggere per scoprire di più sulla condivisione di canvas ed elenchi e sull’assegnazione di autorizzazioni per determinare chi può accedervi.



Comprendere le autorizzazioni di accesso

Ecco una panoramica della visibilità e delle autorizzazioni di accesso per canvas ed elenchi:

Solo su invito (predefinito)

Il canvas o l'elenco non verrà visualizzato nei risultati di ricerca né sarà visibile nel browser di canvas o elenchi per coloro con cui non è stato condiviso.

Il canvas o l'elenco non verrà visualizzato nei risultati di ricerca né sarà visibile nel browser di o per coloro con cui non è stato condiviso. Possono visualizzare

Le persone con accesso in visualizzazione possono aprire un canvas o elenco e concedere ad altri l’accesso in visualizzazione (a meno che non sia attiva la condivisione limitata). Chi ha accesso in visualizzazione a un canvas non può apportare modifiche o commenti, ma le persone con accesso in visualizzazione a un elenco possono aggiungere commenti nelle conversazioni degli elementi dell'elenco.

Le persone con accesso in visualizzazione possono aprire un canvas o elenco e concedere ad altri l’accesso in visualizzazione (a meno che non sia attiva la condivisione limitata). Chi ha accesso in visualizzazione a un canvas non può apportare modifiche o commenti, ma le persone con accesso in a un elenco possono aggiungere commenti nelle conversazioni degli elementi dell'elenco. Può commentare (solo su canvas)

Le persone con accesso limitato ai commenti possono aggiungere commenti e reazioni con emoji, modificare o eliminare i propri commenti, ma non possono apportare modifiche al canvas né concedere l'accesso ad altri.

Le persone con accesso limitato ai commenti possono aggiungere commenti e reazioni con emoji, modificare o eliminare i propri commenti, ma non possono apportare modifiche al canvas né concedere l'accesso ad altri. Può modificare

Le persone con accesso in modifica possono aprire un canvas o un elenco e concedere ad altri l'accesso in visualizzazione o modifica (a meno che non sia attiva la condivisione limitata), oltre ad apportare modifiche e aggiungere commenti.

Le persone con accesso in possono aprire un canvas o un elenco e concedere ad altri l'accesso in visualizzazione o modifica (a meno che non sia attiva la condivisione limitata), oltre ad apportare modifiche e aggiungere commenti. Condivisione limitata

Se il proprietario di un canvas o elenco limita la condivisione, solo i proprietari possono concedere l’accesso ad altre persone. Le persone in possesso del link al canvas o all'elenco potranno richiedere l'accesso.



Nota: se condividi un canvas o un elenco impostato su Solo le persone invitate possono accedere in ​​un canale pubblico, sarà visibile a tutti nell’area di lavoro o organizzazione Enterprise.



Livello di accesso e autorizzazioni basate sui ruoli

Utilizza la tabella sottostante per capire chi può visualizzare, modificare o condividere un canvas o un elenco in base al proprio livello di accesso. Se è abilitata la condivisione limitata, solo la persona che ha creato il canvas o l'elenco potrà concedere ad altri l'accesso in visualizzazione e modifica.

Se... Allora puoi... Hai creato (o sei un proprietario di) un canvas o un elenco • Concedere alle persone l’accesso in visualizzazione o modifica • Condividere il canvas o l’elenco con altre persone • Limitare la condivisione • Revocare l’accesso al canvas o all’elenco • Eliminare il canvas o l’elenco • Eliminare un campo dell’elenco, modificare il tipo di campo dell’elenco o impostare una visualizzazione elenco predefinita per gli altri. Puoi modificare un canvas o un elenco • Condividere il canvas o l’elenco con altre persone • Concedere alle persone l’accesso in visualizzazione o modifica • Revocare l’accesso al canvas o all’elenco Può commentare su un canvas • Condividere il canvas con altre persone • Concedere alle persone l’accesso in visualizzazione o commento (solo su canvas) • Aggiungere commenti a un canvas Puoi visualizzare un canvas o un elenco • Condividere il canvas o l’elenco con altre persone • Concedere alle persone l’accesso in visualizzazione

Nota: I proprietari e gli amministratori possono eliminare tutti i canvas o gli elenchi che possono visualizzare

Nota: gli ospiti e i membri operativi possono visualizzare o modificare solo i canvas e gli elenchi condivisi nei canali a cui appartengono. Le persone esterne autorizzate a visualizzare o modificare un canvas o un elenco non possono concedere l'accesso ad altri.



Condividere un canvas o un elenco

Quando condividi un canvas o un elenco, puoi controllare l'accesso in tre modi:

Aggiungere persone o canali specifici

Decidi chi ha accesso.

Decidi chi ha accesso. Impostare autorizzazioni di accesso generali

Determina il livello di accesso per le persone che non sono state aggiunte in modo specifico.

Determina il livello di accesso per le persone che non sono state aggiunte in modo specifico. Limitare la condivisione

Impedisci ad altri di concedere l'accesso in visualizzazione, commento (solo su canvas) o modifica.

Aggiungere persone o canali

Desktop Dispositivo mobile Da un canvas o un elenco, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra. Digita il nome (o i nomi) delle persone o dei canali con cui vuoi condividere un canvas o un elenco, quindi scegli un livello di accesso. Se vuoi, aggiungi un messaggio e poi clicca su Condividi. Per inviare il link ad altri o incorporare un canvas o un elenco in un canvas, fai clic su

Copia link. Da un canvas o un elenco, tocca Condividi nell’angolo in alto a destra. Da un elenco, tocca l’icona dei tre puntini e seleziona Condividi in Slack. Digita il nome (o i nomi) delle persone o dei canali con cui vuoi condividere un canvas o un elenco, quindi scegli un livello di accesso. Se vuoi, aggiungi un messaggio e poi tocca Invia.

Suggerimento: Dopo aver condiviso un canvas o un elenco con qualcuno, puoi renderlo un proprietario per dargli le tue stesse autorizzazioni di gestione in quanto creatore.



Impostare le autorizzazioni di accesso generale

Per impostazione predefinita, le autorizzazioni di accesso generale per i canvas e gli elenchi che crei sono impostate su Solo su invito. L'autorizzazione scelta per il canvas o l’elenco verrà applicata a chiunque lo trovi nel browser di canvas o elenchi o abbia il link.

Dal desktop, apri un canvas o un elenco. Fai clic su Condividi nell’angolo in alto a destra. Fai clic sul menu a discesa Solo su invito nell'angolo in basso a destra e scegli un livello di accesso.



Limitare la condivisione

Puoi decidere se impedire alle persone che hanno accesso al canvas o all’elenco di condividerlo con altri. Se attivi la condivisione limitata, solo i proprietari di canvas o elenchi potranno condividerli, qualsiasi altra persona dovrà richiedere l’accesso.

Dal desktop, apri un canvas o un elenco. Fai clic su Condividi nell’angolo in alto a destra. Clicca su Impostazioni avanzate e seleziona o deseleziona la casella accanto a Solo tu puoi condividere.

Nota: I proprietari/gli amministratori dell’organizzazione e i proprietari/gli amministratori dell’area di lavoro possono abilitare la condivisione limitata per tutti i canvas e gli elenchi nella loro area di lavoro o organizzazione.



Modificare o rimuovere l’accesso

Se hai l’accesso in modifica a un canvas o a un elenco, puoi rimuovere o modificare le autorizzazioni di accesso per le persone e i canali con cui è stato condiviso.

Dal desktop, apri un canvas o un elenco. Fai clic su Condividi nell’angolo in alto a destra. Per modificare l’accesso per un canale, fai clic su Canali. Per modificarlo per una persona, fai clic su Persone. Clicca sul livello di accesso corrente, quindi selezionane uno nuovo.



Gestire le richieste di accesso

Le persone che non hanno l'autorizzazione per visualizzare o modificare un canvas o un elenco possono richiedere l'accesso. Quando qualcuno richiede l'accesso, il proprietario del canvas o dell’elenco riceve una notifica da Slack in cui può approvare o rifiutare la richiesta.

Quando ricevi una richiesta, apri la notifica per esaminarla. Fai clic su Concedi [livello di accesso] per approvare la richiesta oppure fai clic su Ignora per ignorarla.