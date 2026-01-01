Crear un canvas o una lista en Slack es una estupenda manera de compartir información y sacar el trabajo adelante junto a tu equipo, aunque hay ciertos datos que no deberían estar al alcance de todos. Sigue leyendo para obtener más información sobre cómo compartir canvas y listas, y cómo asignar permisos para determinar quién tiene acceso a ellos.



Acerca de los permisos de acceso

Aquí tienes un resumen de la visibilidad y los permisos de acceso de los canvas y las listas:

Solo por invitación (valor predeterminado)

El canvas o la lista no aparecerán en los resultados de búsqueda ni serán visible en los navegadores de Canvas o Listas para quienes no tengan acceso compartido.

El canvas o la lista no aparecerán en los resultados de búsqueda ni serán visible en los navegadores de o para quienes no tengan acceso compartido. Puede ver

Las personas con acceso de visualización pueden abrir un canvas o una lista y dar acceso de visualización (salvo que esté activado el uso compartido limitado). Las personas con acceso de visualización a un canvas no pueden hacer cambios ni añadir comentarios, pero quienes tengan acceso de visualización a una lista sí pueden comentar en los hilos de los elementos de la lista.

Las personas con acceso de visualización pueden abrir un canvas o una lista y dar acceso de visualización (salvo que esté activado el uso compartido limitado). Las personas con acceso de visualización a un canvas no pueden hacer cambios ni añadir comentarios, pero quienes tengan acceso de a una lista sí pueden comentar en los hilos de los elementos de la lista. Puede comentar (solo en canvas)

Las personas con permiso solo para comentar pueden añadir comentarios y reacciones emoji, así como editar o eliminar sus comentarios, pero no pueden hacer cambios en el canvas ni conceder acceso a otras personas.

Las personas con permiso solo para comentar pueden añadir comentarios y reacciones emoji, así como editar o eliminar sus comentarios, pero no pueden hacer cambios en el canvas ni conceder acceso a otras personas. Puede editar

Las personas con acceso de edición pueden abrir un canvas o una lista, conceder acceso de visualización o edición (salvo que esté activado el uso compartido limitado), hacer cambios y añadir comentarios.

Las personas con acceso de pueden abrir un canvas o una lista, conceder acceso de visualización o edición (salvo que esté activado el uso compartido limitado), hacer cambios y añadir comentarios. Uso compartido limitado

Si el propietario de un canvas o una lista limita el uso compartido, solo los propietarios podrán conceder acceso a otras personas. Las personas que tengan el enlace al canvas o la lista podrán solicitar acceso.



Nota: Si compartes un canvas o una lista configurado como Solo pueden acceder las personas invitadas en un canal abierto, será visible para todas las personas de tu espacio de trabajo o de tu organización Enterprise.



Nivel de acceso y permisos según función

Si está activado el uso compartido limitado, solo la persona que creó el canvas o la lista podrá conceder acceso de visualización y edición a otras. Si está activado el uso compartido limitado, solo la persona que creó el canvas o la lista podrá conceder acceso de visualización y edición a otras.

Si puedes... Entonces podrás... Ha creado (o es propietario de) un canvas o una lista • Conceder acceso de visualización o edición a las personas • Compartir el canvas o la lista con otras personas • Limitar el uso compartido • Anular el acceso al canvas o la lista • Eliminar el canvas o la lista • Eliminar un campo de lista, cambiar un tipo de campo de lista o establecer una vista de lista predeterminada para otras personas. Editar un canvas o una lista • Compartir el canvas o la lista con otras personas • Conceder acceso de visualización, edición o para comentar (solo en canvas) a las personas • Anular el acceso al canvas o la lista Dejar un comentario en un canvas • Compartir el canvas con otras personas • Conceder acceso de visualización para comentar (solo en canvas) a las personas • Añadir comentarios a un canvas Ver un canvas o una lista • Compartir el canvas o lista con otras personas • Conceder acceso de visualización a las personas

Nota: Los organizadores y administradores pueden eliminar cualquier canvas o lista que puedan ver.

Nota: Los invitados y miembros de primera línea solo pueden ver o editar canvas y listas que se hayan compartido en canales a los que pertenecen. Las personas externas que pueden ver o editar un canvas o una lista no pueden conceder acceso a otras.



Compartir un canvas o una lista

Cuando compartes un canvas o una lista, puedes controlar su acceso de tres formas diferentes:

Añadir personas o canales específicos

Decide quién debe tener acceso.

Decide quién debe tener acceso. Establecer permisos de acceso generales

Determina el nivel de acceso a las personas a quienes no se ha añadido específicamente.

Determina el nivel de acceso a las personas a quienes no se ha añadido específicamente. Uso compartido limitado

Impide a los demás conceder acceso de visualización, edición o para comentar (solo en canvas).

Añadir personas o canales

Ordenador Móvil En un canvas o una lista, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Escribe los nombres de las personas o de los canales con los que quieras compartir el canvas o la lista y elige un nivel de acceso. Añade un mensaje, si quieres, y haz clic en Compartir. Para enviar el enlace a otras personas o integrar un canvas o lista en un canvas, haz clic en

Copiar enlace. En un canvas o una lista, pulsa Compartir en la esquina superior derecha. En una lista, pulsa el icono con tres puntos y selecciona Compartir en Slack. Escribe los nombres de las personas o de los canales con los que quieras compartir el canvas o la lista y elige un nivel de acceso. Añade un mensaje, si quieres, y pulsa Enviar.

Consejo: Una vez que hayas compartido un canvas o una lista con alguien, puedes asignarle el rol de propietario para darle los mismos permisos de gestión que tú tienes como creador.



Configurar permisos de acceso generales

De forma predeterminada, los permisos de acceso general para los canvas y las listas que crees están establecidos en Solo por invitación. El permiso que elijas para tu canvas o lista se aplicará a cualquier persona que lo encuentre en el navegador de Canvas o Listas, o que tenga el enlace.

En el ordenador, abre un canvas o una lista. Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Haz clic en el menú desplegable Solo por invitación en la parte inferior derecha y elige un nivel de acceso.



Limitar el uso compartido

Tú eliges si permites o no que quienes tienen acceso a tu canvas o lista puedan compartirlo con otras personas. Si activas el uso compartido limitado, solo los propietarios del canvas o la lista podrán compartirlos, y el resto deberá solicitar acceso.

En el ordenador, abre un canvas o una lista. Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Haz clic en Ajustes avanzados y marca o desmarca la casilla junto a Solo tú puedes compartirlo.

Nota: Los propietarios y los administradores de organizaciones y los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden habilitar el uso compartido limitado para todos los canvas y las listas de su espacio de trabajo u organización.



Cambiar o quitar el acceso

Si tienes acceso de edición a un canvas o a una lista, puedes anular o cambiar los permisos de acceso para las personas y los canales con los que se comparte.

En el ordenador, abre un canvas o una lista. Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Para cambiar el acceso de un canal, haz clic en Canales. Para cambiar el acceso de un usuario, haz clic en Personas. Haz clic en el nivel de acceso actual y, a continuación, selecciona uno nuevo.



Gestionar solicitudes de acceso

Las personas que no tengan permiso para ver o editar un canvas o una lista pueden solicitar acceso. Cuando alguien solicita acceso, los propietarios del canvas o la lista recibirán una notificación de Slack para que puedan aprobar o rechazar la solicitud.

Cuando recibas una solicitud, abre la notificación para revisarla. Haz clic en Conceder [nivel de acceso] para aprobar la solicitud o haz clic en Ignorar para descartarla.