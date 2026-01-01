Tutoriales y videos
Aprendizaje de Slack simplificado: tutoriales, videos y consejos para ser más productivos.
Canvas: Usar columnas para organizar un canvas
Lo que aprenderás en 2 minutos o menos: cómo cambiar la manera en la que se muestra y organiza la información en un canvas.
Crea hasta tres columnas para texto, listas e imágenes y, luego, arrastralas fácilmente para organizarlas a tu gusto.
Descubrir más
¡Pruébalo!
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Crea un canvas o abre uno existente en una ventana nueva.
- Agrega contenido al canvas, como texto, una lista o un archivo.
- Pasa el cursor sobre el contenido agregado y haz clic en el ícono con seis puntos.
- Pasa el cursor sobre Agregar columna y haz una selección.
- Para organizar el contenido de las columnas, haz clic en el ícono con seis puntos y mantenlo pulsado. Luego, arrastra el contenido a una nueva ubicación en el canvas.
Este es un ejemplo:
Consejo: Arrastra y suelta archivos, como PDF, en un canvas y organízalos en columnas.
¡Genial!
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