Los conectores para el Generador de flujos de trabajo te permiten agregar pasos a tus flujos de trabajo que realizarán una acción en un servicio de terceros. Cada conector ofrece pasos que son exclusivos del servicio, como Agregar a la hoja de cálculo para Google Sheets o Crear una reunión para Zoom.



Conectores disponibles

Puedes agregar pasos de los siguientes servicios de terceros directamente desde el Generador de flujos de trabajo. Si tu espacio de trabajo u organización de Enterprise requiere la aprobación de aplicaciones, los conectores deberán estar aprobados para su uso antes de que aparezcan en el Generador de flujos de trabajo.

Adobe Acrobat Sign

Airtable

Asana

Atlassian Bitbucket

Basecamp

Cuadro

Box Sign

Calendly

Cisco Webex Meetings

ClickUp

Deel

Dialpad

DocuSign

Dropbox

Dropbox Sign

FireHydrant

Giphy

GitHub

GitHub Enterprise Server

Gitlab

Google Calendar

Google Docs

Google Mail

Google Meet

Google Sheets

Google Tasks

Greenhouse - Onboarding

Greenhouse - Recruiting

Guru

Intercom

Jira Cloud

Jira Data Center

LaunchDarkly LaunchDarkly

Lever

Lineal

Loopio

Lucidchart

Mailchimp

Microsoft Excel

Microsoft OneDrive

Microsoft OneNote

Calendario de Microsoft Outlook

Correo electrónico de Microsoft Outlook

Microsoft Teams Calls

Miro

Monday

Notion

PagerDuty

Ramp

Ring Central

Rootly

Salesforce

ServiceNow

SmartRecruiters - SmartOnboard

Smartsheet

Snyk

SurveyMonkey

Travis CI

Twilio

Typeform

Workast

Wrike

Zendesk

Zoom

Consejo: Algunos conectores requieren una configuración adicional antes de usarlos en un flujo de trabajo. Si tienes problemas con un conector, busca un propietario o administrador y pide ayuda.