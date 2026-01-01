El programa de Slack para organizaciones sin fines de lucro ofrece ascensos de plan gratuitos o con descuento a organizaciones que cumplan con los requisitos. Estos son los detalles:

Plan Pro: ofrecemos un ascenso de plan gratis a los espacios de trabajo con un máximo de 250 miembros y un descuento del 85 % a los espacios de trabajo que superen esa cifra.

ofrecemos un ascenso de plan gratis a los espacios de trabajo con un máximo de 250 miembros y un descuento del 85 % a los espacios de trabajo que superen esa cifra. Plan Business+: ofrecemos un descuento del 85 % a los espacios de trabajo de cualquier tamaño.

💡 Consulta nuestra guía de precios para obtener más información sobre las funciones de estos planes de pago.

Nota: Estamos encantados de ampliar el descuento de Slack para organizaciones sin fines de lucro a los espacios de trabajo con planes Enterprise de Slack que cumplan los requisitos para implementaciones de más de 1000 miembros en una organización. Contáctanos para obtener más información.



Quién cumple los requisitos

En Estados Unidos, se aceptarán solicitudes de organizaciones sin fines de lucro acreditadas como tales por el IRS. En el resto del mundo, estas deberán ser acreditadas por un organismo fiscal o una comisión de organizaciones benéficas locales, o por un colaborador local de la organización TechSoup Global.

Además, tu organización no puede ser lo siguiente:

Una organización legislativa o con fines políticos

Una iglesia, grupo de iglesias u otro tipo de organización religiosa

Una escuela, universidad, equipo docente, asociación de alumnos, fraternidad o sororidad, asociación deportiva escolar o universitaria, proveedor de asistencia financiera a estudiantes, o grupo de residencia estudiantil*

Un organismo gubernamental

Una organización que busque influir en la opinión pública

Un hospital o una organización ligada a seguros médicos o planes grupales de salud, o una organización relacionada

Una fundación privada, independiente u operativa

* Las organizaciones educativas pueden realizar una solicitud para formar parte de nuestro programa Slack para la educación

Además, tu organización no puede hacer lo siguiente:

Discriminar por motivos de género, raza, etnia, nacionalidad, religión, afiliación política, creencias, orientación sexual, o identidad o expresión de género.

Ser una organización cuya misión busque promover una cierta afiliación religiosa, dogma o doctrina, o que exija adoptar un determinado credo, dogma o doctrina a cambio de sus servicios (aunque la afiliación a una organización religiosa no constituye, por sí misma, causa de descalificación).



Cómo enviar una solicitud

Si tu organización aún no usa Slack, primero tienes que crear un espacio de trabajo. Si ya lo usas, un propietario del espacio de trabajo podrá enviar la solicitud.

Cuando tengas todo listo, rellena el formulario de solicitud de Slack para organizaciones sin fines de lucro. Si tienes más de un espacio de trabajo, envía una solicitud para cada uno de los que desees solicitar un descuento. Te pediremos que nos des los siguientes detalles de tu organización:

Nombre legal

Ubicación

Sitio web

Breve descripción tuya



Requisitos para la exención tributaria

Cuando hayas enviado tu solicitud, completa esta lista de verificación:

*Solo en Estados Unidos



Proceso de revisión

Para poder ofrecer ascensos de plan a los espacios de trabajo que cumplan los requisitos, Slack colabora con TechSoup, un servicio que ayuda a examinar y validar el estado benéfico y sin fines de lucro de las organizaciones.

En el caso de que no se apruebe tu solicitud, podrás volver a enviar una solicitud si en el futuro llega a cambiar el estatus benéfico de tu organización. Mientras tanto, puedes continuar utilizando nuestro plan Gratuito durante todo el tiempo que quieras.

Nota sobre nuestro proceso de revisión

Aunque todo el mundo puede usar Slack, es posible que no todas las organizaciones cumplan con nuestros requisitos de admisión para formar parte de este programa. Slack es quien decide cuáles son los criterios de elegibilidad y los determina a su entera discreción. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de ingreso o participación de una organización en cualquier momento y por cualquier motivo, así como de completar o modificar nuestros criterios de elegibilidad en cualquier momento.



Cambios en la facturación

¡Felicitaciones!, has sido aprobado para el programa Slack para organizaciones sin fines de lucro. Recibirás un correo electrónico de confirmación y aplicaremos tu ascenso gratuito o tu descuento dentro de tres días.

Nota: No ofrecemos reembolsos por pagos realizados antes de que el equipo sea admitido en el programa Slack para organizaciones sin fines de lucro.