Richiedere lo sconto Slack for Nonprofits
Il programma Slack for Nonprofits offre alle organizzazioni idonee la possibilità di passare a un piano a pagamento gratuitamente o con uno sconto. Ecco i dettagli:
- Piano Pro: offriamo alle aree di lavoro che hanno un massimo di 250 membri la possibilità di passare gratuitamente a un piano a pagamento. Alle aree di lavoro di dimensioni maggiori invece offriamo uno sconto dell’85%.
- Piano Business+: offriamo uno sconto dell’85% alle aree di lavoro di ogni dimensione.
💡 Consulta la nostra Guida ai prezzi per scoprire di più sulle funzioni di questi piani a pagamento.
Nota: siamo felici di estendere lo sconto Slack for Nonprofits alle aree di lavoro idonee con i piani Enterprise di Slack con più di 1000 membri in un’organizzazione. Contattaci per scoprire di più.
Chi può usufruire dello sconto
Negli Stati Uniti, accettiamo le candidature di organizzazioni benefiche riconosciute come tali dall’IRS (Agenzia delle Entrate statunitense). Nel resto del mondo, le organizzazioni benefiche devono essere accreditate presso un servizio fiscale o una commissione locale di enti benefici o presso un collaboratore locale TechSoup Global.
Inoltre, l’organizzazione non può essere una delle entità seguenti:
- Un’organizzazione legislativa o a carattere politico
- Una chiesa, un’associazione di chiese o altra organizzazione religiosa
- Una scuola, un college, un gruppo di docenti, un gruppo di ex studenti, una confraternita o una sorellanza, un’associazione sportiva scolastica o universitaria, un ente che fornisce aiuti finanziari agli studenti o un gruppo che gestisce alloggi per studenti*
- Un ufficio governativo
- Un’organizzazione che punta a influenzare l’opinione pubblica
- Un ospedale, un’organizzazione che offre piani di assicurazione sanitaria per singoli o gruppi o un’organizzazione correlata
- Una fondazione privata per la concessione di sovvenzioni, operativa o indipendente
*Le organizzazioni a scopo educativo potrebbero essere idonee al programma Slack for Education
Inoltre, l’organizzazione deve assolutamente soddisfare i criteri seguenti:
- non discriminare in base a criteri quali genere, razza, gruppo etnico, provenienza, religione, appartenenza politica o credenze di vario tipo, orientamento sessuale, identità o espressione di genere
- non promuovere appartenenze religiose particolari, dogmi o dottrine come parte della sua missione né in cambio dell’offerta di servizi (essere associati a un’organizzazione religiosa non è di per sé un criterio che comporta l’esclusione)
Fare domanda
Se la tua organizzazione non utilizza ancora Slack, per prima cosa dovrai creare un’area di lavoro. Se utilizzi già Slack, un proprietario dell’area di lavoro può inviare la candidatura.
Quando è tutto pronto, compila il modulo per la candidatura al programma Slack for Nonprofits. Se hai più di un’area di lavoro, invia una candidatura per tutte le aree di lavoro per cui vorresti richiedere uno sconto. Ti chiederemo di fornire le seguenti informazioni sulla tua organizzazione:
- Ragione sociale
- Ubicazione
- Sito web
- Breve descrizione di cosa si occupa
Requisiti per l’esenzione fiscale
Dopo aver inviato la candidatura, compila questo elenco di controllo:
- Verifica se applichiamo l’imposta sulle vendite nel tuo Stato*
- Aggiungi il nome e l’indirizzo dell’azienda alle informazioni di fatturazione
- Aggiungi il nome completo e l’indirizzo di Slack alla sezione Fornitore o Venditore del certificato di esenzione e inviala a tax@slack.com
*Solo per gli Stati Uniti
Processo di valutazione delle richieste
Per poter offrire il passaggio a un piano a pagamento alle aree di lavoro idonee, Slack collabora con TechSoup, un servizio che aiuta a esaminare e convalidare lo status di associazione no profit e caritatevole.
Se la candidatura non viene approvata, puoi inoltrarne un’altra in futuro nel caso in cui lo status di ente caritatevole dell’organizzazione dovesse cambiare. Nel frattempo, puoi continuare a utilizzare Slack con il piano Free per tutto il tempo che vuoi.
Una nota sul processo di revisione
Sebbene Slack sia a disposizione di tutti, non tutte le organizzazioni soddisfano i nostri requisiti di idoneità per partecipare a questo programma. Slack stabilisce queste linee guida e determina l'idoneità di un’organizzazione esclusivamente a propria discrezione. Ci riserviamo il diritto di approvare o respingere la candidatura o la partecipazione di un’organizzazione in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e di ampliare o modificare le nostre linee guida sull’idoneità in qualsiasi momento.
Modifiche di fatturazione
Se la tua candidatura a Slack for Nonprofits è stata approvata, congratulazioni! Riceverai un’e-mail di conferma e ti faremo passare a un piano a pagamento gratuitamente o applicheremo lo sconto che ti spetta entro tre giorni.
Attenzione: non sono previsti rimborsi per i costi dell’abbonamento sostenuti prima di aver ottenuto l’idoneità al programma Slack for Nonprofits.