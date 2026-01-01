Si necesitas conectar con voz o video, o bien compartir la pantalla con tus compañeros de trabajo, en Slack dispones de opciones para ello. Puedes iniciar una junta o visitar Slack Marketplace para instalar la aplicación de llamadas de terceros que desees.

Consejo: Los propietarios y administradores pueden establecer aplicaciones de llamadas de terceros adicionales para permitir que los miembros inicien rápidamente una llamada de terceros desde Slack.



Aplicaciones de llamadas para Slack



* El límite de participantes por llamada puede variar según el plan que elijas con ese servicio.

** No se puede configurar como la aplicación predeterminada para llamadas en Slack.