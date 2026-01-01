El Acuerdo de servicios principal, los Términos de servicio del usuario y la Política de uso aceptable (“Términos”) de Slack prohíben compartir determinados tipos de contenido, incluido el contenido ilegal. Si piensas que se compartió contenido prohibido en tu espacio de trabajo, puedes reportarlo al propietario principal del espacio de trabajo o directamente a Slack.

Los propietarios principales de espacios de trabajo toman las decisiones finales dentro de sus espacios de trabajo y son responsables de garantizar el cumplimiento de los Términos de Slack y de todas las directrices de políticas de sus propias organizaciones.

Nota: Recomendamos contactar al propietario principal del espacio de trabajo si tienes dudas acerca de contenido o actividad dentro de tu espacio de trabajo.



Reportar contenido

Si está disponible, puedes reportar contenido ilegal directamente desde Slack, pero ten en cuenta que esta opción no está disponible en todos los países y regiones. También puedes reportar contenido por correo electrónico.

Enviar desde Slack Enviar por correo electrónico Coloca el cursor sobre el contenido que desees reportar. Haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Reportar a Slack. Selecciona el tipo de problema en el formulario de envío y completa los campos adicionales. Para reportar contenido adicional, selecciona Reportar contenido adicional. En Slack, busca el contenido que desees agregar a tu reporte, haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Copiar enlace. Pega el enlace en el campo Enlace al contenido reportado en el formulario de envío y, luego, completa los campos adicionales. Repite este paso con cada elemento adicional que desees agregar. Selecciona Enviar el informe para terminar. Nota: No puedes reportar contenido desde diferentes espacios de trabajo en el mismo formulario. Coloca el cursor sobre el contenido que desees reportar. Haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Copiar enlace. Pega el enlace en un mensaje nuevo de correo electrónico para integrity@slack.com. Incluye «reporte de contenido ilegal en mi espacio de trabajo» en el asunto. En el correo electrónico, proporciona una explicación de por qué el contenido es ilegal en tu país e incluye una referencia a la disposición específica de la ley aplicable infringida. Incluye tu nombre completo y la siguiente declaración en el mensaje de correo electrónico: “Al enviar este informe a Slack, confirmo que creo que la información y las alegaciones que contiene son exactas y completas”. Envía el correo electrónico. Nota: No es necesario incluir tu nombre si el contenido está relacionado con material de abuso sexual infantil o explotación infantil.



Qué esperar

Si te encuentras en un país o una región cubierta por la Ley de servicios digitales de la Unión Europea, recibirás una confirmación por correo electrónico una vez que el informe se haya enviado, y te proporcionaremos una actualización después de revisarlo.

Nuestro equipo revisa los reportes de infracciones potenciales para comprobar el cumplimiento de las legislaciones aplicables y de nuestros Términos. Si tienes alguna pregunta durante el proceso, puedes responder a tu correo electrónico de confirmación.

Si Slack toma medidas con respecto al contenido que reportaste, estamos legalmente obligados a notificar al autor de dicho contenido. Le diremos el motivo de la acción y puede que le proporcionemos información general, como el nombre del espacio de trabajo y la fecha y la hora en que se envió el contenido. No revelaremos tu identidad a menos que sea estrictamente necesario, como en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.

También revisamos reportes de usuarios que se encuentran fuera de la Unión Europea y tomaremos medidas, cuando corresponda, de acuerdo con la ley aplicable y nuestros Términos. Los incumplimientos de los Términos de Slack pueden dar lugar a la eliminación de un espacio de trabajo o una cuenta.

Nota: Para solicitar la eliminación de datos personales o ayuda con otros problemas de un espacio de trabajo, comunícate con el propietario principal del espacio de trabajo.