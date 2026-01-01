El MSA, las Condiciones de servicio al usuario y la Política de uso aceptable de Slack (las “Condiciones”) prohíben compartir ciertos tipos de contenidos, lo que incluye contenidos ilegales. Si crees que se ha compartido contenido prohibido en tu espacio de trabajo, puedes informar de ello al propietario principal del espacio de trabajo o comunicárselo directamente a Slack.

Los propietarios principales de los espacios de trabajo están facultados para tomar decisiones definitivas dentro de sus respectivos espacios de trabajo y tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las Condiciones de Slack, así como de todas las directrices de las políticas de su organización.

Nota: Te recomendamos que te pongas en contacto con el propietario principal del espacio de trabajo si tienes alguna duda sobre el contenido o la actividad del espacio de trabajo.



Informar sobre contenido

En caso de estar disponible, puedes denunciar el contenido ilegal directamente en Slack, pero ten en cuenta que esta opción no está operativa en todos los países y regiones. También puedes informar sobre contenido por correo electrónico.

Enviar desde Slack Enviar por correo electrónico Coloca el cursor sobre el contenido que quieres denunciar. Haz clic en el icono de tres puntos y, a continuación, selecciona Informar a Slack. Selecciona el tipo de problema en el formulario y, después, rellena los campos adicionales. Para denunciar más contenido, selecciona Denunciar contenido adicional. En Slack, busca el contenido que quieres añadir a tu informe, haz clic en el icono de tres puntos y selecciona Copiar enlace. Pega el enlace en el campo Enlace al contenido que se denuncia y rellena los campos adicionales. Repite este proceso para cada elemento que quieras añadir. Selecciona Enviar informe para acabar. Nota: No puedes denunciar contenido de diferentes espacios de trabajo en el mismo formulario. Coloca el cursor sobre el contenido que quieres denunciar. Haz clic en el icono de tres puntos y, a continuación, selecciona Copiar enlace. Pega el enlace en un nuevo mensaje de correo electrónico dirigido a integrity@slack.com. No olvides incluir las palabras «Denuncia de contenido ilegal en mi espacio de trabajo» en el asunto. En el correo electrónico, explica por qué el contenido no es legal en tu país e incluye el fragmento de la disposición específica de la legislación aplicable que se ha infringido. Especifica tu nombre completo y la siguiente declaración en el mensaje: “Al presentar esta denuncia a Slack, afirmo creer que la información y alegaciones que contiene son fiables y completas”. Envía el correo electrónico. Nota: No hace falta que incluyas el nombre si el contenido está relacionado con material sobre abuso sexual o explotación infantil.



Qué esperar

Si te encuentras en un país o una región que se rige por la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, recibirás un correo electrónico de confirmación al enviar un informe. Tras la revisión del mismo, se te mantendrá al tanto de las actualizaciones.

Nuestro equipo revisa los informes de posibles infracciones para cumplir la legislación pertinente y nuestras Condiciones. Si te surge cualquier duda durante el proceso, puedes responder a dicho correo de confirmación.

Si Slack debiera tomar medidas acerca del contenido que has denunciado, estamos legalmente obligados a informar de ese hecho al autor del mismo. Le explicaremos la razón por la que se han tomado las medidas pertinentes y podríamos facilitarle información general al respecto, como el nombre del espacio de trabajo y la fecha y hora de envío del contenido. No revelaremos tu identidad, a no ser que sea estrictamente necesario, como en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.

También revisamos informes de usuarios ubicados fuera de la Unión Europea y tomaremos medidas, en los casos oportunos, de conformidad con la legislación pertinente y nuestras Condiciones. Infringir las Condiciones de Slack podría conllevar la eliminación de un espacio de trabajo o una cuenta.

Nota: Ponte en contacto con el propietario principal del espacio de trabajo para solicitar la eliminación de datos personales o ayuda para solucionar otros problemas relacionados con el espacio de trabajo.