Con los planes Enterprise, puedes crear roles administrativos personalizados para delegar tareas específicas, como administrar invitados o visualizar análisis de datos, a personas de tu organización.

Consejo: Además, puedes asignar miembros a roles del sistema de Slack para delegar fácilmente tareas sin tener que crear un rol personalizado.



Crear un rol personalizado

Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y luego haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Roles y permisos. Selecciona Roles y luego haz clic en Agregar rol personalizado en la esquina superior derecha. Elige un nombre y una descripción para tu rol y luego haz clic en Agregar permisos. Marca o desmarca las casillas junto a los permisos que desees para tu rol y luego haz clic en Agregar. Para terminar, haz clic en Guardar.

Nota: Los permisos adicionales para roles personalizados se publicarán en el futuro. ¡Mantente al tanto!



Asignar roles personalizados

El propietario principal de la organización y los administradores de roles pueden asignar roles a individuos o a grupos de proveedores de identidades.

Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y luego haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Roles y permisos, y haz clic en Roles. Junto al rol personalizado que quieres asignar, haz clic en el ícono de los tres puntos. Haz clic en Asignar personas o en Asignar grupos y elige los miembros o grupos que quieres asignar. Para finalizar, haz clic en Asignar o en Guardar.



Administrar roles personalizados

El propietario principal de la organización y los Administradores de roles de nivel de la organización pueden editar un rol personalizado para cambiarlo, o editar un rol que ya no es necesario.

Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y luego haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Roles y permisos, y haz clic en Roles. Junto al rol personalizado que quieres modificar, haz clic en el ícono de los tres puntos. Haz clic en Editar rol o en Eliminar rol y sigue las indicaciones. Para finalizar, haz clic en Guardar o en Eliminar rol.

Nota: Los propietarios y administradores de una organización pueden ver una lista de roles personalizados creados para su organización y quiénes están asignados a ellos, pero no pueden crearlos ni editarlos.