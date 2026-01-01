En los planes Enterprise, puedes crear roles administrativos personalizados para delegar tareas específicas (como gestionar invitados o ver análisis de datos) en personas de tu organización.

Consejo: También puedes asignar miembros a roles de sistema creados por Slack para delegar tareas fácilmente sin crear roles personalizados.



Crear un rol personalizado

Haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Roles y permisos. Selecciona Roles y, a continuación, haz clic en Añadir rol personalizado en la esquina superior derecha. Elige un nombre y una descripción para tu rol y, a continuación, haz clic en Añadir permisos. Marca o desmarca las casillas que hay junto a los permisos que quieres para el rol y, a continuación, haz clic en Añadir. Para terminar, haz clic en Guardar.

Nota: Se crearán más permisos para los roles de sistema próximamente. ¡Mantente al tanto!



Asignar roles personalizados

El propietario principal de la organización y cualquier administrador de roles de la organización pueden asignar roles a personas o grupos del proveedor de identidad.

Haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Roles y permisos y, después, selecciona Roles. Junto al rol personalizado que quieras asignar, haz clic en el icono de tres puntos. Haz clic en Asignar personas o Asignar grupos y, a continuación, selecciona los miembros o grupos que quieras asignar. Después, haz clic en Asignar o Guardar para terminar.



Gestionar roles personalizados

El propietario principal de la organización y cualquier administrador de roles de la organización pueden editar los roles personalizados o eliminar los que ya no hagan falta.

Haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Roles y permisos y, después, selecciona Roles. Junto al rol personalizado que quieras modificar, haz clic en el icono de tres puntos. Haz clic en Editar rol o Eliminar rol y sigue las instrucciones. Haz clic en Guardar o Eliminar rol para terminar.

Nota: Los propietarios y los administradores de la organización pueden ver una lista de los roles personalizados creados para su organización y a quién se le han asignado, pero no pueden crearlos ni editarlos.