Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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Con i piani Enterprise, puoi creare ruoli amministrativi personalizzati per delegare attività specifiche (come la gestione degli ospiti o la visualizzazione delle statistiche) alle persone della tua organizzazione.
Suggerimento: puoi anche assegnare membri a ruoli di sistema predefiniti di Slack per delegare facilmente le attività senza creare un ruolo personalizzato.
Creare un ruolo personalizzato
Clicca sul
nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su
Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Seleziona
Ruoli e autorizzazioni Seleziona
Ruoli, quindi clicca su Aggiungi ruolo personalizzato in alto a destra. Scegli un nome e una descrizione per il ruolo, quindi clicca su
Aggiungi autorizzazioni. Seleziona o deseleziona le caselle accanto alle autorizzazioni che desideri per il ruolo, quindi clicca su
Aggiungi. Clicca su
Salva per terminare. Nota: altre autorizzazioni per i ruoli personalizzati verranno rilasciate in futuro. Seguite gli aggiornamenti.
Assegnare ruoli personalizzati
Il proprietario principale dell’organizzazione e gli
amministratori di ruoli a livello di organizzazione possono assegnare ruoli a singoli individui o a gruppi IDP.
Clicca sul
nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su
Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Seleziona
Ruoli e autorizzazioni, quindi clicca su Ruoli.
Accanto al ruolo personalizzato che vuoi assegnare, clicca sull’
icona dei tre puntini . Clicca su
Assegna persone o Assegna gruppi, quindi scegli i membri o i gruppi da assegnare. Clicca su
Assegna o Salva per terminare.
Gestire ruoli personalizzati
Il proprietario principale dell’organizzazione e qualsiasi
amministratore di ruoli a livello di organizzazione possono modificare un ruolo personalizzato per modificarlo o eliminare un ruolo che non è più necessario.
Clicca sul
nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su
Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Seleziona
Ruoli e autorizzazioni, quindi clicca su Ruoli.
Accanto al ruolo che vuoi modificare, clicca sull’
icona dei tre puntini . Clicca su
Modifica ruolo o Elimina ruolo e segui le istruzioni. Clicca su
Salva o Elimina ruolo per terminare. Nota: i proprietari e gli amministratori dell'organizzazione possono visualizzare un elenco di ruoli personalizzati creati per la propria organizzazione e a chi sono assegnati, ma non possono crearli o modificarli.
Chi può utilizzare questa funzione?
Il
proprietario principale dell’organizzazione e gli a livello di organizzazione
amministratori di ruoli Disponibile per i piani
Enterprise
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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