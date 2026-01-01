In Enterprise-Plänen kannst du benutzerdefinierte administrative Rollen erstellen und so bestimmte Aufgaben (etwa das Verwalten von Gästen oder das Abrufen von Analysen) an Personen in deiner Organisation delegieren.

Tipp: Du kannst den Mitgliedern auch von Slack erstellte Systemrollen zuweisen, um Aufgaben einfach zu delegieren, ohne eine benutzerdefinierte Rolle zu erstellen.



Benutzerdefinierte Rolle erstellen

Klicke in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Cursor über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Wähle Rollen und Berechtigungen aus. Wähle Rollen aus und klicke dann oben rechts auf Benutzerdefinierte Rolle hinzufügen. Wähle einen Namen und eine Beschreibung für deine Rolle aus und klicke dann auf Berechtigungen hinzufügen. Aktiviere oder deaktiviere die Kontrollkästchen neben den Berechtigungen, die du für die Rolle haben möchtest, und klicke dann auf Hinzufügen. Klicke abschließend auf Speichern.

Hinweis: Zusätzliche Berechtigungen für benutzerdefinierte Rollen werden in Zukunft veröffentlicht. Bleib dran!



Benutzerdefinierte Rollen zuweisen

Die:der primäre:r Organisationsinhaber:in und Rollen-Administrator:innen jeder Organisationsebene können Einzelpersonen oder IDP-Gruppen Rollen zuweisen.

Klicke in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Cursor über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Wähle Rollen und Berechtigungen aus und klicke dann auf Rollen. Klicke neben der benutzerdefinierten Rolle, die du zuweisen möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Personen zuweisen oder Gruppen zuweisen und wähle dann die zuzuweisenden Mitglieder oder Gruppen aus. Klicke zum Abschluss auf Zuweisen oder Speichern.



Benutzerdefinierte Rollen verwalten

Die:der Primäre:r Organisationsinhaber:in und Rollen-Administrator:innen auf jeder Organisationsebene können eine benutzerdefinierte Rolle bearbeiten, um sie zu ändern, oder eine nicht mehr benötigte Rolle löschen.

Klicke in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Cursor über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Wähle Rollen und Berechtigungen aus und klicke dann auf Rollen. Klicke neben der benutzerdefinierten Rolle, die du ändern möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Rolle bearbeiten oder Rolle löschen und folge den Aufforderungen. Klicke zum Abschluss auf Speichern oder Rolle löschen.

Hinweis: Org.-Inhaber:innen und -Administrator:innen können eine Liste der für ihre Organisation erstellten benutzerdefinierten Rollen einschließlich Zuweisungen anzeigen, aber solche weder erstellen noch bearbeiten.