Delega a la IA la responsabilidad de tomar notas durante una junta para que tu equipo pueda centrarse en la conversación. Cuando las notas de IA están activadas, Slack usará la conversación en tiempo real y los mensajes del hilo de la junta para capturar los puntos clave y los elementos de acción en un canvas.



Qué esperar

Según los ajustes predeterminados, es necesario que alguien en una junta active las notas de IA. Sin embargo, los miembros pueden elegir la opción de iniciar notas de IA automáticamente para todas las juntas en ciertos canales.

Cuando se inicien, detengan o cancelen las notas, todos los participantes de la junta recibirán una notificación.

Luego de la junta, tus notas (incluyendo una lista de los que participaron en la junta, los temas tratados y los elementos de acción, entre otras cosas) se compartirán en un canvas en el hilo de la junta.

Cualquier miembro del canal o de la conversación de mensajes directos donde se llevó a cabo la junta puede ver las notas, que pueden compartirse como cualquier canvas. Si tus administradores lo autorizan, se incluye una transcripción de la junta en el canvas de notas, pero no aparecerá en los resultados de búsqueda.

No es posible usar notas de IA en juntas con personas externas o invitados.



Iniciar las notas de IA

Computadora Dispositivo móvil Desde tu junta, haz clic en Notas de IA: Desactivar en la esquina superior izquierda. Haz clic en Iniciar notas de IA y en Iniciar. Desde la junta, pulsa el ícono con tres puntos en la parte inferior de la pantalla. Pulsa Iniciar notas de IA y luego pulsa Iniciar notas. Se mostrará un banner que confirma que las notas de IA ahora están activadas.



Detener o cancelar las notas de IA

Cualquier miembro que esté en una junta puede detener, reanudar o cancelar las notas de IA en cualquier momento para controlar lo que se transcribe y se incluye en el canvas.

Computadora Dispositivo móvil Desde la junta, haz clic en Notas de IA: Activar y luego en Detener las notas de IA para pausarlas o en Reanudar las notas de IA para reiniciarlas. Para desactivar por completo las notas de IA, haz clic en Eliminar las notas de IA. Después, haz clic en Eliminar y cancelar para confirmar. Desde la junta, pulsa el ícono con tres puntos en el banner de las notas de IA. Pulsa Detener transcripción para pausarla o en Reanudar transcripción para reiniciarla. Para desactivar por completo las notas de IA, pulsa Eliminar transcripción. Después, pulsa Eliminar y cancelar para confirmar.



Activar las notas automáticas de una junta para un canal

Cualquier miembro de un canal puede optar por que las notas de IA se inicien automáticamente en ese canal. Si no ves esta opción, busca a un propietario o administrador para pedirle ayuda, ya que es posible que hayan elegido restringir el acceso a esta función.

Activar notas

Desde tu computadora, abre un canal. Haz clic en el nombre del canal y luego en Ajustes. Junto a Iniciar siempre las notas de IA, haz clic en Editar. Marca la casilla junto a Iniciar las notas de IA automáticamente para cada junta en #nombre-canal. Haz clic en Guardar.



Desactivar notas

Desde tu computadora, abre un canal. Haz clic en el nombre del canal y luego en Ajustes. Al lado de Notas de las juntas de IA, haz clic en Editar. Desmarca la casilla junto a Iniciar las notas de IA automáticamente para cada junta en #nombre-canal.