Delega en la IA la tarea de tomar notas durante la junta para que tu equipo pueda centrarse en la conversación. Si las notas de IA están activadas, Slack usará la conversación del hilo de la junta para obtener conclusiones clave y generar tareas pendientes en un canvas.



Qué esperar

De manera predeterminada, uno de los participantes de la junta tiene que activar las notas de IA. Sin embargo, los miembros pueden decidir iniciar las notas de IA de forma automática en todas las juntas de ciertos canales.

Todos los participantes de la junta recibirán una notificación cuando se inicien, detengan o cancelen las notas.

Una vez finalizada la junta, las notas (incluida una lista de los participantes, los temas tratados, tareas pendientes, etc.) se compartirán en un canvas en el hilo de la junta.

Cualquier miembro del canal o mensaje directo en el que tuviera lugar la junta podrá ver las notas, que se pueden compartir de la misma manera que un canvas. Si lo permiten los administradores, las transcripciones de la junta se integrarán en el canvas de las notas, pero no aparecerán en los resultados de las búsquedas.

No se pueden usar notas de IA en juntas en las que haya personas externas o invitados.



Iniciar las notas de IA

Ordenador Móvil Desde la junta, haz clic en Notas de IA: Desactivar en la esquina superior izquierda. Haz clic en Iniciar las notas de IA y en Iniciar. Desde la junta, pulsa el icono de tres puntos en la parte inferior de la pantalla. Pulsa Iniciar las notas de IA y, a continuación, pulsa Iniciar notas. Se mostrará un banner confirmando que las notas de IA se han activado.



Detener o cancelar las notas de IA

En cualquier momento, cualquiera que participe en la junta puede parar, reanudar o cancelar las notas de IA para decidir qué se transcribe y qué aparece en el canvas de notas.

Ordenador Móvil Desde la junta, haz clic en Notas de IA: Activar, en Detener las notas de IA para pausarlas o en Reanudar las notas de IA para reanudarlas. Para desactivar por completo las notas de IA, haz clic en Eliminar las notas de IA. A continuación, haz clic en Eliminar y cancelar para confirmar. Desde la junta, pulsa el icono de tres puntos en el banner de las notas de IA. Pulsa Detener transcripción para pausar la transcripción o Reanudar transcripción para reiniciarla. Para desactivar por completo las notas de IA, pulsa Eliminar transcripción. A continuación, pulsa Eliminar y cancelar para confirmar.



Activar las notas automáticas en las juntas de un canal

Cualquier miembro del canal puede configurar el inicio automático de las notas de IA en ese canal. Si no ves esta opción, contacta con un propietario o administrador, ya que es posible que se haya restringido el acceso a esta función.

Activar las notas

En el ordenador, abre un canal. Haz clic en el nombre del canal y selecciona Configuración. Al lado de Iniciar siempre las notas de IA, haz clic en Editar. Marca la casilla que se encuentra al lado de Iniciar automáticamente las notas de IA en cada junta de #nombre-canal. Haga clic en Save (Guardar).



Desactivar las notas

En el ordenador, abre un canal. Haz clic en el nombre del canal y selecciona Configuración. Junto a Notas de IA para juntas, haz clic en Editar. Desmarca la casilla que se encuentra al lado de Iniciar automáticamente las notas de IA en cada junta de #nombre-canal.