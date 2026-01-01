Delegiere die Verantwortung für die Notizen während eines Huddles an die KI, damit sich dein Team auf die Unterhaltung konzentrieren kann. Wenn AI-Notizen aktiviert sind, nutzt Slack deine Echtzeit-Unterhaltungen und die Nachrichten im Huddle-Thread, um die wichtigsten Erkenntnisse und Aktionspunkte in einem Canvas festzuhalten.



Danach läuft es folgendermaßen ab:

Standardmäßig muss jemand in einem Huddle die AI-Notizen einschalten. Die Mitglieder können jedoch festlegen, dass AI-Notizen automatisch für alle Huddles in bestimmten Channels gestartet werden.

Alle im Huddle werden benachrichtigt, wenn Notizen gestartet, gestoppt oder abgebrochen werden.

Nach dem Huddle werden deine Notizen (einschließlich einer Liste der Personen im Huddle, der besprochenen Themen, Aktionselementen und weiteren Informationen) in einem Canvas im Huddle-Thread geteilt.

Jede Person im Channel oder in der Direktnachricht (DM), in dem/der der Huddle stattfand, kann die Notizen einsehen, die wie jedes Canvas geteilt werden können. Falls deine Admins es zulassen, wird ein Huddle-Transkript in das Notizen-Canvas eingebettet, aber nicht in den Suchergebnissen angezeigt.

Es ist nicht möglich, AI-Notizen in Huddles mit externen Personen oder Gästen zu verwenden.



AI-Notizen starten

Desktop Mobil Klicke in deinem Huddle auf AI-Notizen: Aus oben links. Klicke auf AI-Notizen starten und dann auf Starten. Tippe in deinem Huddle auf das Symbol mit den drei Punkten am unteren Rand des Bildschirms. Tippe auf AI-Notizen starten und dann auf Notizen starten. Es wird ein Banner angezeigt, das bestätigt, dass die AI-Notizen aktiviert wurden.



AI-Notizen anhalten oder abbrechen

Alle in einem Huddle können die AI-Notizen jederzeit stoppen, fortsetzen oder abbrechen, um zu kontrollieren, was transkribiert und in das Notizen-Canvas aufgenommen wird.

Desktop Mobil Klicke in deinem Huddle auf AI-Notizen: Ein. Klicke dann auf AI-Notizen anhalten, um sie zu pausieren, oder auf AI-Notizen fortsetzen, um sie neu zu starten. Klicke auf AI-Notizen löschen, um AI-Notizen vollständig zu deaktivieren. Klicke dann zur Bestätigung auf Löschen und abbrechen. Tippe in deinem Huddle auf das Symbol mit den drei Punkten auf dem AI-Notizen-Banner. Tippe auf Transkription stoppen, um die Transkription anzuhalten, oder auf Transkription fortsetzen, um sie wieder aufzunehmen. Wenn du AI-Notizen vollständig deaktivieren möchtest, tippe auf Transkript löschen. Tippe dann zur Bestätigung auf Löschen und abbrechen.



Automatische Huddle-Notizen für einen Channel aktivieren

Jedes Mitglied in einem Channel kann festlegen, dass AI-Notizen automatisch in diesem Channel gestartet werden. Wenn du diese Option nicht siehst, solltest du eine:n Inhaber:in oder Administrator:in um Hilfe bitten, da sie bzw. er den Zugriff auf diese Funktion möglicherweise eingeschränkt hat.

Notizen aktivieren

Öffne einen Channel auf deinem Desktop. Klicke auf den Channel-Namen und dann auf Einstellungen. Klicke neben AI-Notizen immer starten auf Bearbeiten. Aktiviere das Kästchen neben AI-Notizen automatisch für jeden Huddle in #channel-name starten. Klicken Sie auf Speichern.



Notizen aktivieren

Öffne einen Channel auf deinem Desktop. Klicke auf den Channel-Namen und dann auf Einstellungen. Klicke neben AI Huddle-Notizen auf Bearbeiten. Deaktiviere das Kästchen neben AI-Notizen automatisch für jeden Huddle in #channel-name starten.