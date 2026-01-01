Los canales de Salesforce en Slack se asignan a los registros de Salesforce correspondientes, como los de cuentas y oportunidades. La seguridad y el acceso a los canales de Salesforce difieren ligeramente de otros canales de Slack. Aquí te lo explicamos:

Nota: También se puede acceder a los canales de Salesforce directamente desde Salesforce. Para obtener más información, visita el Centro de ayuda de Salesforce.



Vistas previas de registros de Salesforce

Cuando se comparte un registro de Salesforce en Slack, los miembros verán una vista previa que incluirá los detalles del registro. Los permisos de Salesforce que se usan para generar las vistas previas de los registros se crean en función de la ubicación en la que se compartió el registro en Slack:

Canales o mensajes directos

Las vistas previas de los registros en los canales y mensajes directos reflejan los detalles del registro cuando se compartió, y se generan usando los permisos de Salesforce de la persona que lo compartió. Cuando se crea una vista previa de un registro con una notificación personalizada creada por un administrador, los detalles se generan con los permisos de Salesforce de tu usuario de la integración de Salesforce. Las vistas previas de los registros no aparecerán en los canales con personas externas.

Las vistas previas de los registros en los canales y mensajes directos reflejan los detalles del registro cuando se compartió, y se generan usando los permisos de Salesforce de la persona que lo compartió. Cuando se crea una vista previa de un registro con una notificación personalizada creada por un administrador, los detalles se generan con los permisos de Salesforce de tu usuario de la integración de Salesforce. Las vistas previas de los registros no aparecerán en los canales con personas externas. Canvas

Las vistas previas de registros que aparecen en un canvas se generan cuando alguien abre un canvas, y se basan en los permisos de Salesforce del visitante. Las personas no pueden ver registros o campos a los que no tengan acceso en Salesforce, de modo que las vistas previas en los canvas pueden aparecer de modo distinto en función de quién ve el canvas y de cuándo lo abre.

Nota: Los administradores, propietarios y administradores de Salesforce pueden limitar qué detalles aparecen en las vistas previas de registros.



Preguntas frecuentes

¿A qué datos de Salesforce puedo acceder?

Solo puedes ver o editar datos en Slack que podrías ver en Salesforce. Tus permisos en los canales de Salesforce coinciden con los establecidos en Salesforce.



¿Cómo funciona la privacidad en los canales de Salesforce?

Los canales de Salesforce se construyen sobre el modelo de privacidad básico para los canales de Slack y pueden ser públicos, privados o de acceso limitado. Cualquier miembro del canal puede participar de la conversación en la pestaña Mensajes, pero el acceso a los datos de Salesforce lo determinan los permisos de Salesforce que tenga cada usuario.

Nota: En los planes Enterprise, los canales de Salesforce son canales multiespacio para toda la organización.



¿Quién puede ver un canal de acceso limitado y unirse a él?

Las personas con acceso al registro de Salesforce pueden ver el nombre del canal en Slack, unirse a él sin necesidad de una invitación y ver cualquier mensaje reenviado desde el canal a otras conversaciones. Sin embargo, los mensajes y nombres de canales de Salesforce de acceso limitado no se mostrarán en los resultados de búsqueda a personas que no son miembros (como canales privados).



¿Puedo agregar invitados o personas externas a los canales de Salesforce?

Es posible agregar invitados a los canales de Salesforce, pero solo pueden participar en las conversaciones que tengan lugar en la pestaña Mensajes. Los invitados no pueden acceder a los datos de Salesforce ni ver registros de Salesforce en Slack. En este momento no puedes invitar a personas externas a los canales de Salesforce.



¿Durante cuánto tiempo conservarán los datos los canales de Salesforce?

Los datos alojados en Slack usarán los ajustes de conservación de datos que elijas en Slack. Los datos alojados en Salesforce usarán las políticas de conservación de Salesforce. Los datos estructurados de Salesforce que se muestran en Slack (como los datos de Salesforce que se muestran en la pestaña Detalles de registros) cumplirán con las políticas de conservación de Salesforce.



¿Puedo elegir qué objetos de Salesforce pueden tener canales de Salesforce?

Sí, los administradores, propietarios y administradores de Salesforce pueden crear una configuración de canal de Salesforce para cada tipo de registro que deseen permitir en los canales de Salesforce.

Nota: Los canales de Salesforce se incluyen en el mismo programa de seguridad que el resto de Slack. Para obtener más información, visita nuestro Centro de confianza.