Los canales de Salesforce en Slack se asignan a los registros de Salesforce correspondientes, como Cuentas y Oportunidades. La seguridad y el acceso de los canales de Salesforce es ligeramente diferente a los de otros canales de Slack. Aquí te indicamos cómo se consigue:

Nota: También se puede acceder a los canales de Salesforce directamente desde Salesforce. Consulta el Centro de Ayuda de Salesforce para obtener más información.



Vistas previas de los registros de Salesforce

Cuando se comparte un registro de Salesforce en Slack, los miembros verán una vista previa con los detalles del registro. Los permisos de Salesforce que se usan para generar las vistas previas de los registros se generan en función del lugar en el que se comparte el registro en Slack:

Canales o mensajes directos

Las vistas previas de los registros en los canales y los mensajes directos reflejan los detalles del registro en el momento en el que se compartió y se generan usando los permisos de Salesforce de la persona que lo compartió. Cuando se crea una vista previa de un registro mediante una notificación personalizada creada por el administrador, se generan los detalles con los permisos de Salesforce de tu usuario de integración de Salesforce. Las vistas previas de los registros no aparecerán en canales que incluyan a personas externas.

Las vistas previas de los registros en los canales y los mensajes directos reflejan los detalles del registro en el momento en el que se compartió y se generan usando los permisos de Salesforce de la persona que lo compartió. Cuando se crea una vista previa de un registro mediante una notificación personalizada creada por el administrador, se generan los detalles con los permisos de Salesforce de tu usuario de integración de Salesforce. Las vistas previas de los registros no aparecerán en canales que incluyan a personas externas. Canvas

Las vistas previas de registros que aparecen en un canvas se generan cuando alguien abre un canvas, y se basan en los permisos de Salesforce del lector. Una persona que no tiene acceso a determinados registros o campos en Salesforce no podrá verlos, por lo que es posible que las vistas previas en los canvas tengan un aspecto diferente en función de la persona que esté viendo el canvas y el momento en el que lo abra.

Nota: Los propietarios, los administradores y los administradores de Salesforce pueden limitar qué información se muestra en las vistas previas de los registros.



Preguntas frecuentes

¿A qué datos de Salesforce puedo acceder?

Solo puedes ver o editar los datos de Slack a los que podrías acceder en Salesforce. Tus permisos para los canales de Salesforce son los mismos que los que tengas en Salesforce.



¿Cómo funciona la privacidad con los canales de Salesforce?

Los canales de Salesforce se basan en el modelo básico de privacidad para canales de Slack y pueden ser abiertos, cerrados o de acceso limitado. Cualquier miembro del canal puede participar en la conversación en la pestaña Mensajes, pero el acceso a los datos de Salesforce se basa en los permisos de Salesforce de un usuario.

Nota: En los planes Enterprise, los canales de Salesforce son canales que pertenecen a varios espacios de trabajo de toda la organización.



¿Quién puede ver un canal de acceso limitado y unirse a él?

Las personas con acceso al registro de Salesforce pueden ver el nombre del canal en Slack, unirse a él sin necesidad de invitación y ver todos los mensajes reenviados desde él a otras conversaciones. No obstante, los nombres y los mensajes de los canales de Salesforce con acceso limitado no se mostrarán en los resultados de la búsqueda para quienes no sean miembros (como en los canales cerrados).



¿Puedo añadir invitados o personas externas a los canales de Salesforce?

Los invitados pueden añadirse a los canales de Salesforce, pero solo pueden participar en conversaciones en la pestaña Mensajes. Los invitados no pueden acceder a los datos de Salesforce ni ver los registros de Salesforce en Slack. En estos momentos, no es posible invitar a personas externas a canales de Salesforce.



¿Durante cuánto tiempo retendrán los datos los canales de Salesforce?

Los datos alojados en Slack usarán los ajustes de retención de datos que hayas elegido en Slack. Los datos alojados en Salesforce usarán las políticas de retención de datos de Salesforce. Los datos de Salesforce estructurados que aparezcan en Slack (como los datos de Salesforce que aparecen en Detalles de registro) seguirán las políticas de retención de Salesforce.



¿Puedo decidir qué objetos de Salesforce pueden tener los canales de Salesforce?

Sí, los administradores, los propietarios y los administradores de Salesforce pueden crear una configuración de canal de Salesforce por cada tipo de registro que quieran permitir en los canales de Salesforce.

Nota: Los canales de Salesforce están sujetos al mismo programa de seguridad que el resto de Slack. Para obtener más información, visita nuestro Centro de confianza.