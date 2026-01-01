Sicurezza per i canali Salesforce
I canali Salesforce in Slack sono associati ai record di Salesforce corrispondenti, come gli account e le opportunità. La sicurezza e l’accesso per i canali Salesforce differiscono leggermente da quelli degli altri canali di Slack. Ecco come:
- I canali Salesforce ereditano le autorizzazioni impostate in Salesforce. Le persone possono visualizzare e modificare in Slack solo i dati a cui sono autorizzati ad accedere in Salesforce.
- Per i canali Salesforce la privacy differisce da quella dei canali normali. Le persone possono visualizzare e unirsi ai canali Salesforce ad accesso limitato se hanno accesso al record corrispondente in Salesforce.
- I canali Salesforce sono stati progettati per mantenere gli standard di conformità e le procedure di sicurezza di Slack. Quando possibile, i canali Salesforce usano l’infrastruttura di conformità esistente di Slack come Enterprise Key Management, la residenza dei dati e la prevenzione della perdita dei dati.
Nota: è possibile accedere ai canali Salesforce anche direttamente da Salesforce. Visita il Centro assistenza di Salesforce per saperne di più.
Anteprime dei record di Salesforce
Quando un record di Salesforce viene condiviso in Slack, i membri vedranno un'anteprima contenente i dettagli del record. Le autorizzazioni Salesforce utilizzate per generare anteprime dei record vengono generate in base alla posizione in cui il record è condiviso in Slack:
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Canali o MD
Le anteprime dei record nei canali e nei messaggi diretti (MD) riflettono i dettagli del record al momento della condivisione e vengono generate in base alle autorizzazioni Salesforce della persona che lo ha condiviso. Quando un’anteprima del record viene creata tramite una notifica personalizzata configurata dall’amministratore, i dettagli vengono generati in base alle autorizzazioni Salesforce dell’utente di integrazione Salesforce. Le anteprime dei record non verranno visualizzate nei canali con persone esterne.
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Canvas
Le anteprime dei record visualizzate in un canvas vengono generate quando una persona apre un canvas e si basano sulle autorizzazioni Salesforce di chi lo visualizza. Le persone non possono visualizzare record o campi a cui non hanno accesso in Salesforce, pertanto le anteprime nei canvas potrebbero apparire in modo diverso a seconda di chi sta visualizzando il canvas e di quando lo apre.
Nota: i proprietari,gli amministratori e gli amministratori Salesforce possono limitare i dettagli visualizzati nelle anteprime dei record.
Domande frequenti
A quali dati Salesforce posso accedere?
Puoi visualizzare o modificare in Slack solo i dati che puoi visualizzare in Salesforce. Le autorizzazioni nei canali Salesforce corrispondono a quelle impostate in Salesforce.
Come funziona la privacy dei canali Salesforce?
I canali Salesforce si basano sul modello di privacy di base per i canali di Slack e possono essere pubblici, privati o ad accesso limitato. Tutti i membri del canale possono partecipare alla conversazione nella scheda Messaggi , ma l’accesso ai dati di Salesforce si basa sulle autorizzazioni di Salesforce dell’utente.
Nota: nei piani Enterprise, i canali Salesforce sono canali per più aree di lavoro a livello di organizzazione.
Chi può vedere un canale ad accesso limitato ed entrare a farne parte?
Le persone con accesso al record di Salesforce possono visualizzare il nome del canale in Slack, entrare a farne parte senza invito e visualizzare tutti i messaggi inoltrati da quel canale ad altre conversazioni. Tuttavia, i messaggi e i nomi dei canali Salesforce ad accesso limitato non verranno mostrati nei risultati di ricerca di chi non è membro (come avviene per i canali privati).
Posso aggiungere ospiti o persone esterne ai canali Salesforce?
Gli ospiti possono essere aggiunti ai canali Salesforce, ma possono partecipare alle conversazioni solo nella scheda Messaggi . Gli ospiti non possono accedere ai dati di Salesforce o visualizzare i record di Salesforce in Slack. In questo momento non è possibile invitare persone esterne ai canali Salesforce.
Per quanto tempo i canali Salesforce conserveranno i dati?
I dati ospitati in Slack utilizzeranno le impostazioni di conservazione dei dati scelte in Slack. I dati ospitati in Salesforce utilizzeranno i criteri di conservazione di Salesforce. I dati Salesforce strutturati visualizzati in Slack (come i dati Salesforce mostrati nella scheda Dettagli del record) aderiranno ai criteri di conservazione di Salesforce.
Posso scegliere quali oggetti Salesforce possono avere canali Salesforce?
Sì. Gli amministratori, i proprietari e gli amministratori Salesforce possono creare una configurazione dei canali Salesforce per ogni tipo di record che desiderano consentire nei canali Salesforce.
Nota: I canali Salesforce sono soggetti allo stesso programma di sicurezza delle altre funzioni di Slack. Per maggiori informazioni, consulta il nostro Centro protezione.