Cuando tu equipo trabaja en Slack, pero lleva un control de las tareas de los proyectos en otra herramienta, es posible que se pasen por alto decisiones importantes e información de contexto. Para iniciar y administrar un proyecto en Slack, usa nuestra plantilla Kit inicial del proyecto: tan solo completa algunos detalles durante la configuración y tendrás todo en marcha.

Consejo: Encuentra una plantilla adecuada para ti, para lo que sea que necesites hacer. En la aplicación de Slack para computadora, haz clic en Más en la barra lateral y selecciona Plantillas para explorar las plantillas disponibles.



La plantilla del kit inicial del proyecto incluye lo siguiente:

Un canvas de información general del proyecto para mostrar todos los detalles sobre el proyecto que tu equipo necesita

para mostrar todos los detalles sobre el proyecto que tu equipo necesita Una lista de rastreo de tareas para organizar tareas y elementos entregables

para organizar tareas y elementos entregables Un flujo de trabajo de actualización de estado que publica automáticamente cuando se actualizan las tareas

que publica automáticamente cuando se actualizan las tareas Un flujo de trabajo de bienvenida de nuevos miembros para la presentación de miembros del equipo



Crea el canal de tu proyecto

Para cada proyecto, se necesita un canal exclusivo en Slack en el que el equipo pueda comunicarse y colaborar. La plantilla Kit inicial del proyecto dispone de todas las herramientas que necesitas para comenzar.

Crear el canal

En la computadora, haz clic en el botón más en la barra lateral. Selecciona Canal y luego selecciona Kit inicial del proyecto de la lista de plantillas. Haz clic en una pestaña en la vista previa de la plantilla para ver los canvas, las listas o los flujos de trabajo. Cuando tengas todo preparado para comenzar con la configuración, haz clic en Siguiente y luego en Usar plantilla. Escribe el nombre del proyecto después del prefijo #proyecto-canal. Los prefijos hacen que sea más fácil para otras personas encontrar un canal y saber cuál es su finalidad. Elije un tipo de canal (público o privado), luego haz clic en Crear. Puedes invitar personas a unirse al canal de inmediato, pero te recomendamos esperar para agregar a otras personas hasta que hayas personalizado la plantilla.





Edita la plantilla

Cuando la plantilla esté lista, puedes ver y modificar los canvas, las listas y los flujos de trabajo.

Información general del proyecto Rastreador de tareas Flujos de trabajo Haz clic en Información general del proyecto en el encabezado del canal para abrir el canvas. Se completará automáticamente el nombre del proyecto que ingresaste al configurar el canal, pero puedes actualizarlo, al igual que al nombre de cualquiera de las secciones del canvas. Mientras recorres el canvas, agrega información a las secciones Descripción del proyecto, Objetivos, Equipo y Recursos clave. El rastreados de tareas también está incrustado en el canvas, y las tareas se mostrarán allí a medida que las agregues. De manera predeterminada, cualquier persona que participe en el canal podrá editar el canvas. Si quieres limitar los permisos de edición, sigue estos pasos. 💡Visita el artículo Usa un canvas en Slack para ver instrucciones detalladas sobre cómo trabajar con canvas. Haz clic en Rastreador de tareas en el encabezado del canal para abrir la lista. Verás tres marcadores de posición de tareas que puedes editar o eliminar. Para editar una tarea, haz clic en el campo Tarea y escribe algo. Luego, actualiza el campo Descripción. Para eliminar una tarea, pasa el cursor sobre ella y haz clic en Abrir. Haz clic en el ícono de los tres puntos y luego selecciona Eliminar elemento. Para agregar una nueva tarea, haz clic en Agregar elemento. De manera predeterminada, todos los miembros del canal podrán actualizar, agregar y eliminar elementos de la lista. Si quieres limitar los permisos de edición, sigue estos pasos. 💡Consulta el artículo Usar listas en Slack, que ofrece una guía paso a paso para trabajar con listas. bienvenida de miembro nuevo o modificar el flujo de trabajo de alerta de cambio de estado para incluir más información en los mensajes que envía a tu canal. Haz clic en la pestaña Flujos de trabajo en el encabezado del canal. Haz clic en el ícono de los tres puntos que aparece junto al flujo de trabajo que deseas personalizar y luego selecciona Editar flujo de trabajo. Haz clic en el ícono de lápiz junto a un paso para hacer modificaciones. Haz clic en Guardar y en Publicar cambios. Los flujos de trabajo de Slack automatizan los procesos llevando a cabo una serie preconfigurada de pasos. Si bien no es necesario hacer configuraciones adicionales de los dos flujos de trabajo incluidos en esta plantilla, puedes editarlos si lo deseas. Por ejemplo, quizás quieras personalizar el mensaje que se envía con el flujo de trabajo deo modificar el flujo de trabajo depara incluir más información en los mensajes que envía a tu canal. 💡Lee el artículo ¿Qué es un flujo de trabajo de Slack? para obtener una descripción general.



Agregar compañeros de equipo

Cuando hayas terminado de editar la plantilla, puedes agregar al canal a todas las personas con las que trabajarás.

Haz clic en el grupo de imágenes de perfil en la esquina superior derecha. Haz clic en Agregar personas. Busca personas o grupos de usuarios y luego haz clic en Agregar.



¡Manos a la obra!

👏 ¡Tachán! Ya tienes todo listo para administrar un proyecto nuevo en Slack. Inicia la conversación con un mensaje de bienvenida en el que les indiques a los miembros dónde pueden encontrar los recursos que creaste como parte de la plantilla, y tu proyecto estará oficialmente en marcha.

Consejo: Consulta el tutorial Organiza una reunión productiva para ver consejos sobre cómo organizar reuniones en una junta de Slack.