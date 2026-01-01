Tu perfil y preferencias
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Ya sea que te preocupe que alguien haya podido acceder a tu cuenta o que tal vez hayas olvidado cerrar sesión en Slack en un dispositivo compartido, los registros de acceso facilitan la comprobación de cualquier actividad inusual o sospechosa en tu cuenta de Slack.
¿Qué puedes ver al utilizar los registros de acceso?
La fecha y la hora de cada nuevo inicio de sesión.
La dirección IP de cada dispositivo que ha accedido a tu cuenta.
Una lista de dispositivos desde los que se ha accedido a tu cuenta.
Ver tus registros de acceso
Desde la computadora, navega hasta
Ajustes de la cuenta mediante este enlace: https://my.slack.com/account. Haz clic en
Registros de acceso en la parte superior derecha para ver tus registros. Si quieres, haz clic en Descargar registros de acceso para guardar una copia en tu computadora.
Si notas alguna actividad inusual o sospechosa, vuelve a
la página Ajustes de tu cuenta y selecciona Cerrar todas las otras sesiones. Nota: En los planes Pro, Business+ y Enterprise, los propietarios y administradores pueden ver los registros de acceso de todos los miembros.
Comprender las entradas de los registros de acceso Si te conectaste a Slack y estás utilizándolo de forma activa, las nuevas entradas se registran y se agregan en tus registros de acceso cada hora. Las nuevas entradas se generan cuando realizas alguna de las siguientes acciones:
Iniciar sesión en tu cuenta
Abrir la aplicación de Slack en tu computadora o dispositivo móvil. Iniciar sesión con una dirección IP única y una computadora o un dispositivo móvil.
Cambiar tu
disponibilidad de ausente a disponible.
¿Quién puede usar esta función? ¡Genial!
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