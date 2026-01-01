Si eres un administrador de TI, esta guía te mostrará cómo aprobar los espacios de trabajo de Slack utilizando un proxy SSL dentro de tu red corporativa. Al limitar las conexiones, puedes evitar que cualquier persona de tu red inicie sesión en espacios de trabajo que no se hayan aprobado.

Lo que puedes aprobar para tu red

Un espacio de trabajo de Slack (no dentro de una organización Enterprise)

Una organización Enterprise y todos sus espacios de trabajo conectados

Nota: En los planes Enterprise, también puedes configurar una lista de IP permitidas para evitar que los miembros accedan a tu organización desde redes no autorizadas.



Qué esperar

Los administradores de TI pueden configurar un servidor proxy local o basado en la nube para interceptar el tráfico a slack.com. El proxy inserta nuevos encabezados HTTP (X-Slack-Allowed-Workspaces-Requester y X-Slack-Allowed-Workspaces) que detallan los espacios de trabajo a los que pueden acceder tus empleados.

Una vez habilitado, tu equipo podrá acceder a la organización o a los espacios de trabajo aprobados y continuar usando Slack como siempre. Si alguien intenta iniciar sesión en un espacio de trabajo que no se aprobó, verá un mensaje de error.



Cómo aprobar espacios de trabajo para tu red

Verifica tu servidor proxy: Asegúrate de que tu servidor proxy sea compatible con la intercepción SSL. Te recomendamos consultar con tu producto o servicio para obtener información sobre cómo configurar el encabezado HTTP. Identifica los ID de la organización o del espacio de trabajo: Ponte en contacto con tu gerente de Éxito de los clientes o comunícate con nosotros para obtener una lista de los ID de tu organización y de tu espacio de trabajo. Configura los siguientes dos encabezados HTTP:



Encabezado 1: Agrega el encabezado X-Slack-Allowed-Workspaces-Requester y establece su valor al ID del espacio de trabajo u organización que represente tu cuenta. Si no haces esto primero, el siguiente encabezado no funcionará. Solo se debe agregar un ID para este valor, incluso si vas a agregar varios ID de espacios de trabajo u organizaciones para el encabezado 2.



Encabezado 2: Agrega el encabezado X-Slack-Allowed-Workspaces y establece su valor en una lista separada por comas de los ID de organizaciones o espacios de trabajo permitidos. Estos representan las organizaciones o los espacios de trabajo que deben aprobarse.