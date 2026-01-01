Slack Connect garantiza una colaboración segura con organizaciones externas y sin salir de Slack. A diferencia del correo electrónico, que expone a tu equipo a spam y phishing, Slack Connect y las organizaciones verificadas ayudan a que tengas la seguridad de que trabajas con organizaciones de confianza.



Qué aspecto tiene la verificación

Cuando Slack verifica una organización, aparece una marca de verificación púrpura junto al nombre de la organización. Aquí tienes algunos lugares donde puedes ver esta marca de verificación:

Cuando agregas a alguien de una organización verificada a un canal.

Cuando abres un canal de Slack Connect, haces clic en el nombre del canal y luego seleccionas la pestaña Acerca de o Configuración para ver una lista de organizaciones en el canal.

o para ver una lista de organizaciones en el canal. Cuando aceptas una invitación de alguien de una organización verificada.



Cómo Slack verifica las organizaciones

Si se verifica, aplicaremos automáticamente la marca de verificación al perfil de dicha organización. Cuando se evalúa la legitimidad de una organización, vemos una serie de factores:

La organización es un cliente de pago de Slack.

La organización es auténtica: tiene una presencia comercial pública verificable u otros factores que podemos evaluar.

Slack no puede garantizar completamente que la identidad de una organización sea legítima y esta función se proporciona para comodidad de los clientes. En última instancia, es responsabilidad de los clientes confirmar la identidad de sus organizaciones externas de confianza. Slack no es responsable de ningún problema causado por errores de identificación, y se reserva el derecho de eliminar la marca de verificación de las organizaciones a su discreción.

Nota: Los propietarios y administradores de espacios de trabajo (planes Pro y Business+) y los propietarios y administradores de organizaciones (plan Enterprise) pueden contactar a nuestro equipo de Asistencia para solicitar la verificación.