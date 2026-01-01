Slack Connect è un modo sicuro per collaborare con organizzazioni esterne, direttamente in Slack. Al contrario delle e-mail, che espongono il tuo team al rischio di spam e phishing, Slack Connect e le organizzazioni verificate ti aiutano a garantire che lavori con organizzazioni affidabili.



Come appare la verifica

Quando Slack verifica un’organizzazione, accanto al nome di quest’ultima appare un segno di spunta viola. Ecco dove puoi vederlo:

Quando aggiungi a un canale un membro di un’organizzazione verificata.

Quando apri un canale Slack Connect, clicca sul nome del canale, poi seleziona la scheda Info o Impostazioni per visualizzare un elenco di organizzazioni nel canale.

o per visualizzare un elenco di organizzazioni nel canale. Quando accetti un invito da parte di un membro di un’organizzazione verificata.



Come Slack verifica le organizzazioni

Se l’organizzazione viene verificata, aggiungeremo automaticamente il segno di spunta di verifica al suo profilo. Prendiamo in considerazione diversi fattori per valutare la legittimità di un’organizzazione:

L’organizzazione è un cliente a pagamento di Slack.

L’organizzazione è autentica, ovvero ha una presenza aziendale pubblica verificabile o altri fattori che possiamo valutare.

Slack non può garantire pienamente che l’identità di un’organizzazione sia legittima e questa funzione è offerta per la comodità dei clienti. In definitiva, è responsabilità dei clienti confermare l'identità delle proprie organizzazioni esterne di fiducia. Slack non è responsabile di eventuali problemi causati da errori di identificazione e si riserva il diritto di rimuovere il segno di spunta di verifica dalle organizzazioni a propria discrezione.

Nota: i proprietari e gli amministratori dell'area di lavoro (piani Pro e Business+) e i proprietari e gli amministratori dell'organizzazione (piani Enterprise) possono richiedere la verifica contattando il nostro team di assistenza.