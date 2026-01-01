Slack Connect es una forma segura de colaborar con organizaciones externas, directamente en Slack. A diferencia del correo electrónico, que expone a tu equipo a ataques de phishing y spam, Slack Connect y las organizaciones verificadas aseguran que trabajas con organizaciones de confianza.



Cómo confirmar si una organización está verificada

Cuando Slack verifica una organización, aparece una marca de verificación morada junto al nombre de la organización. Estos son algunos de los lugares en los que aparecerá esta marca de verificación:

Cuando añadas a alguien de una organización verificada a un canal.

Cuando abras un canal de Slack Connect, haz clic en el nombre del canal y selecciona la pestaña Acerca de o Ajustes para ver una lista de las organizaciones del canal.

o para ver una lista de las organizaciones del canal. Cuando aceptes una invitación de una persona de una organización verificada.



Proceso de Slack para verificar organizaciones

Si se verifica, aplicaremos la marca de verificación automáticamente al perfil de la organización. Al evaluar la legitimidad de una organización, tenemos en cuenta varios factores:

La organización es un cliente de pago de Slack.

La organización es auténtica; es decir, tiene una presencia empresarial pública verificable o cumple con otros factores que podemos evaluar.

Slack no puede garantizar por completo que la identidad de una organización sea legítima, y esta función se ofrece a los clientes como una ventaja práctica. En última instancia, es responsabilidad de la clientela confirmar la identidad de las organizaciones externas de confianza. Slack no se hace responsable de ningún problema provocado por errores de identificación y se reserva el derecho de eliminar la marca de verificación de la organización según consideremos oportuno.

Nota: Los propietarios y administradores del espacio de trabajo (en los planes Pro y Business+) y los propietarios y administradores de la organización (en los planes Enterprise) pueden solicitar que se les verifique al contactar con nuestro equipo de Ayuda.