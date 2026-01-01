Slack Connect ist eine sichere Methode, mit externen Organisationen zusammenzuarbeiten, und zwar direkt in Slack. Im Gegensatz zu E-Mails, bei denen dein Team dem Risiko von Spam und Phishing ausgesetzt ist, wird durch Slack Connect und verifizierte Organisationen sichergestellt, dass du mit vertrauenswürdigen Organisationen zusammenarbeitest.



So sieht eine Verifizierung aus

Wenn Slack eine Organisation verifiziert, erscheint ein lila Häkchen neben dem Namen der Organisation. Du siehst dieses Häkchen zum Beispiel an folgenden Stellen:

Wenn du jemanden aus einer verifizierten Organisation einem Channel hinzufügst.

Wenn du einen Slack Connect-Channel öffnest, auf den Channel-Namen klickst und dann die Registerkarte Info oder Einstellungen aufrufst, um eine Liste der Organisationen im Channel anzuzeigen.

oder aufrufst, um eine Liste der Organisationen im Channel anzuzeigen. Wenn du eine Einladung von jemanden aus einer verifizierten Organisation annimmst.



So verifiziert Slack Organisationen

Wenn die Verifizierung abgeschlossen ist, wird im Profil dieser Organisation automatisch das Häkchen für die Verifizierung angewendet. Bei der Bewertung der Legitimität einer Organisation betrachten wir eine Reihe von Faktoren:

Die Organisation ist ein zahlender Kunde von Slack.

Die Organisation ist glaubwürdig – sie verfügt über eine nachweisbare öffentliche geschäftliche Präsenz oder andere Faktoren, die wir bewerten können.

Slack kann nicht gänzlich garantieren, dass die Identität einer Organisation legitim ist, und diese Funktion wird als Service für Kunden angeboten. Es liegt letztendlich in der Verantwortung des Kunden, die Identität seiner vertrauenswürdigen externen Organisationen zu überprüfen. Slack haftet nicht für Probleme, die durch Identifizierungsfehler verursacht werden, und Slack behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen das Häkchen für verifizierte Organisationen zu entfernen.

Hinweis: Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen (Pro- und Business+-Pläne) sowie Org.-Inhaber:innen und -Administrator:innen (Enterprise-Pläne) können sich an unser Support-Team wenden und eine Verifizierung beantragen.