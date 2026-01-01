Si necesitan ver o compartir una lista completa de las personas en el espacio de trabajo fuera de Slack, los propietarios y administradores pueden exportar una lista de miembros.



Exportar una lista de miembros

En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar miembros del menú. Haz clic en Exportar la lista de miembros de acceso completo en la parte superior de la página.

Cuando se complete la exportación, recibirás una notificación con un archivo .csv que puedes descargar en tu computadora.

Consejo: Para obtener más información acerca de cómo exportar mensajes y archivos del espacio de trabajo, visita Cómo exportar los datos de tu espacio de trabajo.