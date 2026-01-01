Slack Connect te permite trabajar con personas externas a tu organización en canales y mensajes directos. Cuando desees conectar a las personas de las diferentes organizaciones con las que trabajas, podrás compartir de forma segura determinada información de contacto desde su perfil de Slack, lo que los ayudará a comunicarse y comenzar a colaborar.

Qué esperar

Puedes compartir la información de contacto de alguien, si eres de la misma empresa o si trabajan juntos, en un mensaje directo o canal de Slack Connect.

La información de contacto incluye el nombre completo, el nombre de Slack , la imagen de perfil, la dirección de correo electrónico (dependiendo de los ajustes de Slack) y el nombre de la empresa. Estos son algunos de los elementos básicos que puedes ver en su perfil de Slack. No podrás compartir la información de contacto de alguien si cambió sus preferencias para compartir contactos .



Para compartir la información de contacto de alguien, debes usar un plan de Slack de pago , pero la persona con la que compartas la información de contacto puede usar cualquier plan. Las personas verán que compartiste sus datos si reciben una invitación para conectar.



Compartir la información de contacto de alguien

En la computadora, coloca el mouse sobre Más.

Selecciona Conexiones externas y escribe el nombre de la persona cuya información de contacto quieras compartir. Haz clic en el nombre de la persona en los resultados para abrir su perfil. Desde su perfil, haz clic en el ícono de tres puntos y, luego, selecciona Compartir contacto. Busca el canal o la persona con la que desees compartir datos de contacto y, luego, haz clic en Compartir.

Nota: La persona cuyos datos de contacto compartiste puede ignorar o bloquear cualquier invitación de personas con las que no desee conectar.



Trabajar con información de contacto

Estas son las opciones que las personas verán cuando coloquen el cursor por la información de contacto que compartiste:

Enviar un mensaje

Haz clic en Mensaje para iniciar una conversación por mensaje directo.

Haz clic en para iniciar una conversación por mensaje directo. Compartir la información de contacto

Comparte la información de contacto de esta persona si alguien más puede beneficiarse de ponerse en contacto con ella.

Nota: Según los ajustes de Slack de cada organización, las personas que se presentan no pueden enviarse mensajes en Slack.