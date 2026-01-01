Utilizzare Slack
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Puoi condividere le informazioni di contatto di una persona, se fate parte della stessa azienda o se lavorate insieme in un canale o in un MD di Slack Connect.
Le informazioni di contatto includono nome completo, nome visualizzato , foto del profilo, indirizzo e-mail (in base alle impostazioni di Slack) e nome dell’azienda, ovvero alcuni degli elementi di base che puoi vedere nel loro profilo Slack. Non potrai condividere le informazioni di contatto delle persone che hanno modificato le proprie preferenze di condivisione dei contatti .
Per condividere le informazioni di contatto di una persona, devi usufruire di un piano a pagamento di Slack , ma la persona con cui condividi tali informazioni può utilizzare qualsiasi piano. Le persone vedranno che hai condiviso le loro informazioni quando ricevono un invito a collegarsi.
Condividere le informazioni di contatto di una persona
Dal desktop, passa il puntatore su
Altro.
Seleziona
Connessioni esterne , poi digita il nome della persona di cui vuoi condividere le informazioni di contatto. Clicca sul nome della persona nei risultati per aprire il suo profilo.
Dal profilo della persona, clicca sull’
icona dei tre puntini, poi seleziona Condividi contatto. Cerca il canale o la persona con cui vuoi condividere le informazioni di contatto, poi clicca su
Condividi. Nota: quando condividi le informazioni di contatto di una persona, quest’ultima può ignorare o bloccare gli inviti delle persone con le quali non vuole collegarsi.
Lavorare con le informazioni di contatto
Ecco le opzioni che le persone vedranno quando passeranno il puntatore sopra le informazioni di contatto che hai condiviso:
Invia un messaggio Clicca su Messaggio per iniziare una conversazione tramite MD.
Condividi le informazioni di contatto Condividi le informazioni di contatto di questa persona nel caso in cui a qualcun altro possa essere utile contattarla. Nota: a seconda delle impostazioni di Slack di ogni organizzazione, le persone che vengono presentate potrebbero non essere in grado di mandarsi messaggi a vicenda in Slack.
Chi può utilizzare questa funzione?
Per impostazione predefinita, tutti i membri (ma non gli ospiti o i membri operativi)
Disponibile per i
piani a pagamento Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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