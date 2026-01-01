Mit Slack Connect kannst du in Channels und Direktnachrichten (DMs) mit Personen außerhalb deiner Organisation zusammenarbeiten. Wenn du die Personen in den verschiedenen Organisationen, mit denen du zusammenarbeitest, miteinander vernetzen möchtest, kannst du bestimmte Kontaktdaten aus deren Slack-Profilen sicher freigeben, sodass sie ganz einfach Kontakt aufnehmen und gemeinsam arbeiten können.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Du kannst die Kontaktinformationen einer Person aus demselben Unternehmen teilen oder wenn ihr in einem Slack Connect-Channel oder einer DM zusammenarbeitet.

Kontaktdaten umfassen den vollständigen Namen, den Anzeigenamen , das Profilbild, die E-Mail-Adresse (je nach Slack-Einstellungen) und den Unternehmensnamen – einige der grundlegenden Elemente, die du im Slack-Profil der Person sehen kannst. Du kannst die Kontaktdaten einer Person nicht teilen, wenn diese ihre persönlichen Einstellungen für das Teilen von Kontakten entsprechend angepasst hat.



Wenn du die Kontaktinformationen einer anderen Person teilen möchtest, musst du einen kostenpflichtigen Slack-Plan verwenden. Die Person, mit der du Kontaktinformationen teilst, kann jedoch einen beliebigen Plan haben. Die Personen werden darüber informiert, dass du ihre Kontaktdaten geteilt hast, wenn sie eine Einladung zum Vernetzen erhalten.



Kontaktinformationen einer Person teilen

Bewege auf dem Desktop den Mauszeiger über Mehr.

Wähle Externe Verbindungen aus und gib dann den Namen der Person ein, deren Kontaktdaten du teilen möchtest. Klicke in den Ergebnissen auf den Namen der Person, um das zugehörige Profil zu öffnen. Klicke im Profil der Person auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Kontakt teilen aus. Suche den Channel oder die Person, mit dem bzw. der du die Kontaktinformationen teilen möchtest, und klicke auf Teilen.

Hinweis: Wenn du die Kontaktinformationen einer anderen Person geteilt hast, kann sie Einladungen von Personen, mit denen sie sich nicht vernetzen möchte, ignorieren oder blockieren.



Mit Kontaktinformationen arbeiten

Die folgenden Optionen werden angezeigt, wenn du den Mauszeiger über die von dir geteilten Kontaktinformationen bewegst:

Eine Nachricht senden

Klicke auf Nachricht , um eine DM-Unterhaltung zu starten.

Klicke auf , um eine DM-Unterhaltung zu starten. Kontaktdaten teilen

Teile die Kontaktinformationen dieser Person, wenn jemand anderes davon profitieren würde, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Je nach den Slack-Einstellungen des jeweiligen Unternehmens können sich Personen, die einander vorgestellt werden, möglicherweise keine Nachrichten in Slack schicken.