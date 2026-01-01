Nota: A partir del 4 de mayo de 2026, no será posible agregar Experto en el canal a Slack, y la información a continuación se proporciona únicamente como referencia. Visita Trabajar con agentes de IA en Slack para descubrir otras maneras de usar agentes en canales.

Experto en el canal es un agente con tecnología de IA que puede usarse en canales de Slack para responder preguntas frecuentes y derivar solicitudes a expertos en la materia internos. Una vez que agregues a Experto en el canal a un canal, el agente usará las fuentes de datos que le proporciones para responder las preguntas que los miembros le hagan cuando lo mencionen.



Cómo funciona

El agente Experto en el canal está prediseñado por Slack, por lo que puedes comenzar a usarlo de inmediato sin necesidad de efectuar ajustes avanzados en Agentforce.

Una vez que se active el uso de Experto en el canal en tu espacio de trabajo u organización de Enterprise, los propietarios administradores y administradores de canales pueden agregarlo a los canales.

Cuando agregas a Experto en el canal a un canal, puedes definir cuáles serán las fuentes de datos que el agente usará para generar respuestas. Selecciona recursos específicos, como un canvas de incorporación o un documento de políticas del equipo, o usa el historial del canal (que puede incluir mensajes, canvas, listas y otros archivos).

Para que las personas puedan solicitar ayuda humana de manera sencilla, selecciona un canal secundario para las derivaciones. Cuando seleccionas un canal secundario para las derivaciones, los miembros del canal verán un botón llamado Hablar con un humano junto a las respuestas que Experto en el canal genere.

Consejo: Experto en el canal es más eficaz cuando se configura su uso en canales destinados a responder preguntas frecuentes sobre un tema en particular. Por ejemplo, podrías usar Experto en el canal en un canal dedicado a responder solicitudes de TI o preguntas sobre la cobertura de beneficios de la empresa.



Preparar a Experto en el canal para usarlo en un canal

Paso 1: Agrega a Experto en el canal a un canal

Los propietarios y administradores pueden agregar un agente Experto en el canal a cualquier canal del que sean miembros, y los administradores de canales pueden agregarlo a los canales que tengan asignados.

Desde tu computadora, abre un canal. Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.

Selecciona la pestaña Agentes. Haz clic en Agregar. Busca el agente Experto en el canal y selecciónalo.

Nota: Experto en el canal puede agregarse a canales con organizaciones externas.



Paso 2: Configura Experto en el canal

Ahora selecciona las fuentes que Experto en el canal usará para generar respuestas y un canal que se usará cuando las personas soliciten ayuda humana. Puedes elegir el contenido que el agente usará de entre las siguientes opciones:

Todo en contenido del canal

Experto en el canal usará los mensajes de mayor relevancia del canal, además de canvas, listas y archivos, para generar sus respuestas.

Experto en el canal usará los mensajes de mayor relevancia del canal, además de canvas, listas y archivos, para generar sus respuestas. Contenido de canal específico

Selecciona canvas, listas u otros archivos específicos para la generación de respuestas.

En la página de configuración de Experto en el canal, selecciona una opción para definir las fuentes que el agente usará para responder preguntas. Si seleccionas Contenido de canal específico, haz clic en Agregar una fuente, selecciona un formato y sigue las indicaciones para cargar la fuente. Si lo deseas, selecciona un canal al que enviar las solicitudes de ayuda adicional. Para terminar, haz clic en Guardar. Mientras agregas fuentes para Experto en el canal, verás que se muestra un límite de fuentes. Si se alcanza el límite de fuentes, es posible que las respuestas que ofrezca Experto en el canal sean menos precisas.

Consejo: Cuando agregues a Experto en el canal a un canal, informa al equipo cambiando el tema del canal para incluir orientación sobre cómo usar el agente.



Administra Experto en el canal

Una vez que hayas agregado a Experto en el canal a un canal, podrás administrar las fuentes que este usará, definir su configuración o eliminarlo del canal cuando ya no lo necesites.



Administra las fuentes de Experto en el canal

Si decides usar contenido específico como fuente de datos, puedes agregarlo o eliminarlo de la carpeta de Experto en el canal del encabezado del canal para mantener actualizado el contenido que el Experto usará.

En un canal que disponga del Experto en el canal, haz clic en Experto en el canal. Para agregar una fuente, haz clic en Agregar fuente, en la esquina superior derecha, selecciona un formato y sigue las indicaciones para agregar los datos. Para eliminar una fuente, haz clic en el ícono de tres puntos junto a ella y luego selecciona Quitar archivo.

Nota: Las carpetas de fuentes de datos para Experto en el canal se pueden editar, pero no puedes eliminarlas a menos que elimines primero al agente Experto en el canal.



Administra Experto en el canal o quítalo de un canal

En la computadora, abre el canal en el que deseas configurar Experto en el canal. Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.

Selecciona la pestaña Agentes. Coloca el cursor sobre Experto en el canal y haz clic en el ícono de tres puntos. Haz clic en Editar ajustes de agente o en Quitar del canal. Selecciona Guardar o Quitar del canal para finalizar.

Nota: De manera predeterminada, el experto en el canal generará respuestas en inglés. Puedes agregar compatibilidad para idiomas adicionales si modificas el agente experto en el canal en Salesforce.



Desinstalar Experto en el canal

Nota: Procede con precaución si vas a desinstalar Experto en el canal de tu espacio de trabajo u organización. Si lo desinstalas, no podrás volver a instalarlo.

Planes Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar Agentforce en el menú. Haz clic en el [ícono] ícono de tres puntos junto a Experto en el canal. Selecciona Desinstalar agente y sigue las indicaciones. Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y luego haz clic en Administrar Agentforce. Haz clic en el [ícono] ícono de tres puntos junto a Experto en el canal. Selecciona Desinstalar agente y sigue las indicaciones.