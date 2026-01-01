Nota: A partir del 4 de mayo de 2026, no es posible añadir el Experto en el canal a Slack. La siguiente información solo se muestra como referencia. Visita Trabajar con agentes de IA en Slack para conocer otras formas de usar los agentes en los canales.

Un experto en el canal es un agente de IA para canales de Slack que ayudan a responder preguntas frecuentes y derivan las solicitudes a los expertos correspondientes. Una vez añadido un experto en el canal a un canal, responderá a las preguntas de sus miembros cuando se le mencione usando las fuentes que le proporciones.



Cómo funciona

El agente experto en el canal está prediseñado por Slack, para que puedas empezar a usarlo directamente, sin necesidad de ajustes avanzados en Agentforce.

Una vez que hayas habilitado el experto en el canal en tu espacio de trabajo u organización Enterprise, los propietarios y administradores podrán añadirlo a los canales.

Cuando añadas un experto en el canal a un canal, podrás configurar qué fuentes de datos usará para generar las respuestas. Seleccione recursos concretos, como un canvas de incorporación o un documento de directivas de equipo, o usa el historial del canal (incluidos los mensajes, canvas, las listas y otros archivos).

Selecciona un canal secundario para derivaciones y, así, asegúrate de que todo el mundo reciba ayuda de las personas adecuadas. Cuando selecciones un canal secundario para derivaciones, los miembros del canal verán el botón Preguntar a una persona junto a las respuestas generadas por el experto en el canal.

Consejo: El experto en el canal es ideal si se configura en canales que se usen para responder a preguntas frecuentes sobre un tema concreto. Por ejemplo: puedes usar un experto en el canal en un canal creado para responder a las solicitudes de TI o a preguntas sobre los beneficios que ofrece tu empresa.



Configurar experto en el canal en un canal

Paso 1: Añadir experto en el canal a un canal

Los propietarios y administradores pueden añadir un agente experto en el canal a los canales en los que participen, mientras que los administradores de canales pueden añadir uno a los canales que tengan asignados.

En el ordenador, abre un canal. Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.

Selecciona la pestaña Agentes. Haz clic en Añadir. Busca y selecciona el agente experto en el canal.

Nota: El experto en el canal no se puede añadir a canales compartidos con organizaciones externas.



Paso 2: Configurar tu experto en el canal

Ahora, selecciona las fuentes que el experto en el canal usará para generar las respuestas, así como un canal que usar cuando las personas necesiten la ayuda de otras. Puedes elegir entre las siguientes opciones para decidir qué contenido usar:

Todo el contenido del canal

El experto en el canal usará los mensajes más relevantes del canal, así como los canvas, listas y archivos para generar respuestas.

El experto en el canal usará los mensajes más relevantes del canal, así como los canvas, listas y archivos para generar respuestas. Contenido específico del canal

Selecciona canvas concretos, listas u otros archivos para generar respuestas.

Desde la página de configuración del experto en el canal, selecciona una opción para decidir qué fuentes usará el experto en el canal para responder a las preguntas. Si seleccionas Contenido concreto del canal, haz clic en Añadir una fuente y, después, selecciona un formato y sigue las indicaciones para cargar tu fuente. Si quieres, selecciona un canal al que enviar las solicitudes para obtener más ayuda. Para terminar, haz clic en Guardar. Si añades fuentes para el experto en el canal, verás que aparece un límite de fuentes. Si llegas a ese límite, las respuestas ofrecidas por el experto en el canal podrían ser menos precisas.

Consejo: Avisa a tu equipo cuando añadas un experto en el canal actualizando el tema del canal para incluir directrices sobre cómo usarlo.



Gestionar el experto en el canal

Una vez añadido el experto en el canal a un canal, podrás gestionar sus fuentes, editar los ajustes o eliminarlo del canal si ya no lo necesitas.



Gestionar fuentes de experto en el canal

Si decides usar contenido concreto para las fuentes de datos, puedes añadirlas o eliminarlas de la carpeta del experto en el canal en el encabezado del canal para actualizar el contenido usado por el experto.

En un canal con experto en el canal, haz clic en Experto en el canal. Para añadir una fuente, haz clic en Añadir fuente en la esquina superior derecha y, después, selecciona un formato y sigue las indicaciones para añadir tus datos. Para eliminar una fuente, haz clic en el icono con tres puntos junto a ella y, después, selecciona Eliminar archivo.

Nota: Las carpetas de las fuentes de datos del experto en el canal se pueden editar, pero no se pueden eliminar salvo que elimines también el agente experto en el canal.



Gestionar o eliminar a un experto en el canal

Desde tu ordenador, abre el canal en el que quieras ajustar el experto en el canal. Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.

Selecciona la pestaña Agentes. Coloca el cursor sobre Experto en el canal y, después, haz clic en el icono con tres puntos. Haz clic en Editar ajustes de agente o Quitar del canal. Selecciona Guardar o Quitar del canal para terminar.

Nota: De forma predeterminada, el experto en el canal generará respuestas en inglés. Puedes añadir compatibilidad con idiomas adicionales al modificar el agente del experto en el canal en Salesforce.



Desinstalar el experto en el canal

Nota: Procede con precaución al desinstalar el experto en el canal de tu espacio de trabajo u organización. Si desinstalas el experto en el canal, no podrás volver a instalarlo.

Planes Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Administrar Agentforce en el menú. Haz clic en el [icon] icono con tres puntos junto a Experto en el canal. Selecciona Desinstalar agente y sigue los pasos. Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y, a continuación, haz clic en Gestionar Agentforce. Haz clic en el [icon] icono con tres puntos junto a Experto en el canal. Selecciona Desinstalar agente y sigue los pasos.