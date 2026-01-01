Observação: a partir de 4 de maio de 2026, não será possível adicionar o Especialista do canal ao Slack. As informações abaixo são apenas para referência. Acesse Trabalhar com agentes de IA no Slack para ver novas formas de usar os agentes nos canais.

O Especialista do canal é uma gente com tecnologia de IA para canais do Slack que pode ajudar a responder perguntas frequentes e enviar solicitações a especialistas internos no assunto. Depois de adicionar um Especialista do canal a um canal, ele responderá perguntas de membros quando mencionado usando as fontes que você fornecer.



Como funciona

O agente de Especialista do canal é pré-criada pelo Slack para que você possa começar imediatamente, sem uma configuração avançada no Agentforce.

Quando o Especialista do canal estiver habilitado para o seu workspace ou organização empresarial, os proprietários, administradores e gerentes de canais poderão adicioná-lo.

Ao adicionar o Especialista do canal a um canal, você pode configurar quais fontes de dados ele usará para gerar respostas. Escolha recursos específicos, como um canvas de integração ou documento de política de equipes, ou use o histórico do canal (incluindo mensagens, canvas, listas e outros arquivos).

Facilite que pessoas obtenham ajuda humana ao selecionar um canal secundário para encaminhamentos. Ao selecionar um canal secundário para encaminhamentos, membros do canal verão um botão de Perguntar para um humano junto com qualquer resposta gerada pelo especialista do canal.

Dica: O Especialista do canal funciona melhor quando configurado em canais que são usados para responder perguntas frequentes sobre um tópico específico. Por exemplo, você poderia usar o Especialista do canal em um canal dedicado a responder solicitações de TI ou perguntas sobre a abrangência dos benefícios da sua empresa.



Configure o Especialista do canal em um canal

Etapa 1: Adicione um Especialista do canal a um canal

Proprietários e administradores podem adicionar um Agente de Especialista do Canal a qualquer canal nos quais são membros e Gerentes de canais podem adicionar um especialista a cada canal onde foram atribuídos.

No computador, abra um canal. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.

Selecione a guia Agentes. Clique em Adicionar. Pesquise e selecione o Agente de Especialista do canal.

Observação: O Especialista do canal não pode ser adicionado a canais com organizações externas.



Etapa 2: Configure seu Especialista do canal

Agora escolha quais fontes o Especialista do canal usa para gerar respostas, bem como um canal para usar quando as pessoas solicitarem ajuda humana. Você pode escolher entre as opções a seguir para qual conteúdo usar:

Todo o conteúdo do canal

O Especialista do canal usará as mensagens mais relevantes do canal, bem como canvas, listas e arquivos para gerar respostas.

O Especialista do canal usará as mensagens mais relevantes do canal, bem como canvas, listas e arquivos para gerar respostas. Conteúdo específico de um canal

Escolha canvas, listas ou outros arquivos específicos para gerar respostas.

Na página de configuração do Especialista do canal, escolha uma opção para quais fontes o Especialista do canal usará para responder perguntas. Se você selecionar Conteúdo específico de um canal, clique em Adicionar uma fonte, selecione um formato e siga os prompts para enviar sua fonte. Se você preferir, selecione um canal para enviar solicitações para obter mais ajuda. Clique em Salvar para concluir. À medida que você adicionar fontes para Especialista do canal, um Limite de fontes será exibido. Se você atingir o limite de fontes, as respostas fornecidas pelo Especialista do canal poderão ser menos precisas.

Dica: Tente avisar sua equipe ao adicionar um Especialista do canal a um canal ao atualizar o assunto do canal para incluir orientações sobre o uso do agente.



Gerencie o Especialista do canal

Depois de adicionar um Especialista do canal a um canal, você poderá gerenciar suas fontes, ajustar as configurações ou removê-lo do canal se você não precisar mais dele.



Gerenciar fontes do Especialista do canal

Se você decidir usar conteúdos específicos para fontes de dados, você poderá adicioná-las ou removê-las da pasta do Especialista do canal no cabeçalho do canal para manter atualizado o conteúdo que o Especialista do canal utiliza.

Em um canal com um Especialista do canal, clique em Especialista do canal. Para adicionar uma fonte, clique em Adicionar fonte no canto superior direito. Em seguida, selecione um formato e siga os prompts para adicionar seus dados. Para remover uma fonte, clique no ícone de três pontos ao lado e selecione Remover arquivo.

Observação: as pastas de fontes de dados do Especialista do canal podem ser editadas, mas não é possível excluí-las, a menos que você remova o agente Especialista do canal.



Gerencie ou remova o Especialista do canal

No seu computador, abra o canal onde você gostaria de ajustar o Especialista do canal. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.

Selecione a guia Agentes. Passe o cursor do mouse sobre Especialista do canal e clique no ícone de três pontos. Clique em Editar configurações do agente ou Remover do canal. Selecione Salvar ou Remover do canal para concluir.

Observação: Por padrão, o Especialista do canal gerará respostas em inglês. Você pode adicionar suporte a outros idiomas modificando o agente Especialista do canal no Salesforce.



Desinstale o Especialista do canal

Observação: tenha cuidado ao desinstalar o Especialista do canal do seu workspace ou da sua organização. Se você desinstalar o Especialista do canal, não poderá reinstalá-lo.

Planos Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Gerenciar Agentforce no menu. Clique no [ícone] ícone de três pontos ao lado de Especialista do canal. Selecione Desinstalar agente e siga as instruções. Clique no nome do workspace na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar Agentforce. Clique no [ícone] ícone de três pontos ao lado de Especialista do canal. Selecione Desinstalar agente e siga as instruções.