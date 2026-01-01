Nota: a partire dal 4 maggio 2026 non è più possibile aggiungere Esperto del canale a Slack e le informazioni riportate qui di seguito sono fornite a solo scopo di riferimento. Visita Lavorare con agenti di IA in Slack per scoprire nuovi modi di usare gli agenti nei canali.

Esperto del canale è un agente basato sull’intelligenza artificiale per i canali Slack in grado di rispondere alle domande più frequenti e indirizzare le richieste agli esperti in materia interni. Una volta aggiunto a un canale, se taggato, Esperto del canale potrà rispondere alle domande dei membri utilizzando le fonti che hai selezionato.



Come funziona

Per impostazione predefinita, l’agente Esperto del canale è già configurato per Slack, quindi puoi iniziare a usarlo subito senza usare la piattaforma Agentforce

Una volta abilitato per l’area di lavoro o l’organizzazione Enterprise, i proprietari, gli amministratori e i manager di canali possono aggiungere Esperto del canale ai propri canali.

Quando aggiungi Esperto del canale a un canale, puoi scegliere quali origini dati può usare per generare risposte. Puoi selezionare risorse specifiche, ad esempio canvas di onboarding e documenti relativi ai criteri del team, oppure usare la cronologia del canale (messaggi, canvas, elenchi e altri file).

Per consentire ai membri del canale di contattare una persona esperta in modo semplice e veloce, puoi selezionare un canale secondario per le escalation. In questo modo, potranno visualizzare un pulsante Chiedi a un essere umano accanto a tutte le risposte generate da Esperto del canale.

Suggerimento: Esperto del canale è più efficace nei canali creati per rispondere alle domande frequenti su un determinato argomento. Ad esempio, in un canale dedicato a richieste IT o a domande sui benefit aziendali.



Configurare Esperto del canale in un canale

Passaggio 1: aggiungi Esperto del canale a un canale

I proprietari e gli amministratori possono aggiungere un agente Esperto del canale a qualsiasi canale di cui fanno parte, mentre i manager di canali possono aggiungerlo a qualsiasi canale di cui sono responsabili.

Dal desktop, apri un canale. Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.

Seleziona la scheda Agenti. Clicca su Aggiungi. Cerca e seleziona l’agente Esperto del canale.

Nota: non puoi aggiungere Esperto del canale a canali con organizzazioni esterne.



Passaggio 2: configura Esperto del canale

Ora scegli quali origini dati potrà usare Esperto del canale per generare risposte e seleziona un canale dedicato alle richieste di assistenza che necessitano di un essere umano. Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

Tutti i contenuti di un canale

L’Esperto del canale userà i messaggi più rilevanti del canale, oltre a canvas, elenchi e file, per generare le risposte.

L’Esperto del canale userà i messaggi più rilevanti del canale, oltre a canvas, elenchi e file, per generare le risposte. Contenuti specifici di un canale

Seleziona determinati canvaselenchi o file per generare risposte.

Dalla pagina di configurazione di Esperto del canale, seleziona le origini dati che Esperto del canale userà per rispondere alle domande. Se selezioni Contenuti specifici di un canale, fai clic su Aggiungi origine, quindi scegli un formato e segui i prompt per caricare l’origine dati selezionata. Se vuoi, puoi anche selezionare un canale dedicato alle richieste di assistenza. Clicca su Salva per terminare. Ogni volta che aggiungi un’origine dati Esperto del canale, visualizzerai il limite massimo di origini dati disponibile. Una volta raggiunto, le risposte fornite da Esperto del canale potrebbero essere meno precise.

Suggerimento: quando aggiungi Esperto del canale a un canale, informa il team aggiornando l’argomento del canale con indicazioni su come usare l’agente.



Gestire Esperto del canale

Una volta aggiunto Esperto del canale a un canale, puoi gestirne le origini dati, modificare le impostazioni o rimuoverlo dal canale se non ne hai più bisogno.



Gestire le origini dati di Esperto del canale

Se scegli di usare contenuti specifici come origini dati, puoi aggiungerli o rimuoverli dalla cartella Esperto del canale presente nell’intestazione del canale, in modo da mantenere aggiornate le informazioni usate dall’agente.

Seleziona un canale con l’agente Esperto del canale e fai clic su Esperto del canale. Per aggiungere un’origine dati, fai clic su Aggiungi origine in alto a destra, quindi scegli un formato e segui i prompt per aggiungere i dati. Per rimuoverla, invece, fai clic sull’ icona dei tre puntini accanto all’origine dati, quindi seleziona Rimuovi file.

Nota: le cartelle delle origini dati di Esperto del canale possono essere modificate, ma non è possibile eliminarle a meno che non si rimuova l'agente Esperto del canale.



Gestire o rimuovere l’esperto del canale

Dal desktop, apri il canale in cui vuoi modificare le impostazioni di Esperto del canale. Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.

Seleziona la scheda Agenti. Passa il puntatore del mouse su Esperto del canale, quindi fai clic sull’ icona dei tre puntini. Fai clic su Modifica impostazioni agente o Rimuovi dal canale. Seleziona Salva o Rimuovi dal canale per terminare.

Nota: per impostazione predefinita, l’Esperto del canale genererà le risposte in inglese. Puoi aggiungere il supporto per altre lingue modificando l’agente Esperto del canale in Salesforce.



Disinstallare Esperto del canale

Nota: fai attenzione quando disinstalli Esperto del canale dalla tua area di lavoro o organizzazione. Una volta disinstallato Esperto del canale, non sarà possibile reinstallarlo.

Piani Business+ Piano Enterprise Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Gestisci Agentforce dal menu. Clicca sull’icona dei tre puntini [icona] accanto a Esperto del canale. Seleziona Disinstalla agente e segui le istruzioni. Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.

Passa il puntatore del mouse su Strumenti e impostazioni, quindi fai clic su Gestisci Agentforce. Clicca sull’icona dei tre puntini [icona] accanto a Esperto del canale. Seleziona Disinstalla agente e segui le istruzioni.