A medida que tienes conversaciones con Slackbot, se guarda el contexto de tus canales y mensajes de Slack para crear un repositorio de información (como tus preferencias de comunicación, estilo de escritura y proyectos actuales) que se usará para ayudarte a trabajar con más eficacia.

Cómo funciona la memoria

Slackbot crea una memoria para ti que se basa en tus conversaciones de Slack. Busca si hay actividad nueva automáticamente de forma semanal para que siempre se disponga del contexto más reciente.

A medida que Slackbot agrega contenido a tu memoria, la información se guarda como preferencia o tema. Las preferencias suelen ser permanentes, como «Mi estilo de escritura es conciso» o «El tono debe ser cercano, pero profesional». Los temas son proyectos en los que centras tu atención o detalles sobre tu rol, como «Nuevo desarrollo del programa de marketing».

Si usas otras herramientas de IA como ChatGPT o Claude, puedes importar tu memoria de esos servicios a Slackbot.



Actualizar y administrar la memoria

De forma predeterminada, Slackbot usa el contexto de tus conversaciones y actividad en Slack para actualizar tu memoria. Puedes desactivarlo si quieres, así como editar o eliminar las memorias guardadas.

Administrar e importar memorias

En la computadora, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el ícono de tres puntos en la equina derecha y selecciona Administrar memorias. Para desactivar la generación automática de memorias, haz clic en el interruptor junto a Generar memoria a partir de conversaciones. Puedes volver a activarlo cuando quieras. Selecciona Importar para agregar memorias de otra herramienta a Slackbot.



Ver y editar perfiles

A medida que Slackbot guarda información sobre ti en forma de memorias, puedes ver y editar las preferencias y los temas que guarda desde la pestaña Memorias.

En la computadora, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña de Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el ícono de tres puntos en la equina derecha y selecciona Administrar memorias. Debajo de Preferencias de estilo y formato, coloca el mouse sobre una memoria guardada para editarla o quitarla. Debajo de Temas guardados, haz clic en el ícono de flecha para ver una memoria guardada. Para realizar cambios o eliminarla, coloca el mouse sobre la memoria y haz clic en Editar o Eliminar.