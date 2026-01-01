Mientras conversas con Slackbot, guarda el contexto de tus mensajes y canales de Slack para crear un repositorio de información (como tus preferencias de comunicación, estilo de redacción y proyectos actuales) que utiliza para ayudarte a trabajar mejor.

Cómo funciona la memoria

Slackbot te crea una memoria a partir de tus conversaciones de Slack. Cada semana, busca nueva actividad automáticamente para disponer siempre del contexto más reciente.

A medida que Slackbot añada contenido a la memoria, la información se guardará como preferencia o tema. Las preferencias suelen ser siempre las mismas, como “Mi estilo de redacción es conciso” o “El tono debe ser cercano pero profesional”. Los temas son proyectos en los que te centras o detalles sobre tu puesto, como “Desarrollo de un nuevo programa de marketing”.

Si utilizas otras herramientas de IA como ChatGPT o Claude, puedes importar la memoria desde esos servicios a Slackbot.



Actualizar y gestionar memoria

De forma predeterminada, Slackbot utiliza el contexto de tu actividad y tus conversaciones de Slack para actualizar la memoria. Puedes desactivarlo si quieres, así como editar o eliminar las memorias guardadas.

Gestionar e importar memoria

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el icono con tres puntos en la parte superior derecha y selecciona Gestionar recuerdos. Para desactivar la generación automática de memorias, haz clic en el botón junto a Genera memorias a partir de conversaciones. Puedes volver a activar la opción en cualquier momento. Selecciona Importar para añadir la memoria de otra herramienta a Slackbot.



Ver y editar memorias

A medida que Slackbot guarda información sobre ti en forma de memorias, puedes ver y editar las preferencias y los temas que guarda en la pestaña Memorias.

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el icono con tres puntos en la parte superior derecha y selecciona Gestionar recuerdos. Debajo de Preferencias de estilo y formato, pasa el cursor sobre una memoria guardada para editarla o eliminarla. Debajo de Temas guardados, haz clic en el icono de la flecha para ver una memoria guardada. Para modificarla o eliminarla, pasa el cursor sobre la memoria y haz clic en Editar o Eliminar.