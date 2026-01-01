Wenn du mit Slackbot kommunizierst, speichert dieser den Kontext aus deinen Slack-Channels und Nachrichten, um eine Informationssammlung (wie beispielsweise deine persönlichen Kommunikationseinstellungen, deinen Schreibstil und deine aktuellen Projekte) aufzubauen, mit deren Hilfe er dich dabei unterstützt, effektiver zu arbeiten.

So funktionieren Erinnerungen

Slackbot erstellt für dich Erinnerungen basierend auf deinen Slack-Unterhaltungen. Er überprüft automatisch einmal pro Woche, ob neue Aktivitäten vorliegen, sodass er stets über den aktuellsten Kontext verfügt.

Wenn Slackbot deine Erinnerungen ergänzt, werden die Informationen als persönliche Einstellung oder als Thema gespeichert. Die persönlichen Einstellungen sind in der Regel allgemeingültig, wie beispielsweise „Mein Schreibstil ist prägnant“ oder „Der Ton sollte freundlich, aber professionell sein“. Themen sind Projekte, auf die du dich konzentrierst, oder Details zu deiner Aufgabe, wie beispielsweise „Entwicklung eines neuen Marketingprogramms“.

Wenn du andere KI-Tools wie ChatGPT oder Claude verwendest, kannst du deine Erinnerungen aus diesen Services in Slackbot importieren.



Erinnerungen aktualisieren und verwalten

Standardmäßig verwendet Slackbot Informationen aus deinen Slack-Unterhaltungen und -Aktivitäten, um deine Erinnerungen zu aktualisieren. Du kannst diese Funktion deaktivieren und gespeicherte Erinnerungen bearbeiten oder löschen.

Erinnerungen verwalten und importieren

Klicke von deinem Desktop aus oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Erinnerungen verwalten aus. Wenn du die automatische Erstellung von Erinnerungen deaktivieren möchtest, klicke auf den Umschalter neben Aus Unterhaltungen Erinnerungen erstellen. Du kannst die Funktion jederzeit wieder aktivieren. Wähle Importieren aus, um Erinnerungen aus einem anderen Tool zu Slackbot hinzuzufügen.



Erinnerungen anzeigen und bearbeiten

Da Slackbot Informationen über dich als „Erinnerungen“ speichert, kannst du die gespeicherten persönlichen Einstellungen und Themen auf dem Tab Erinnerungen anzeigen und bearbeiten.

Klicke von deinem Desktop aus oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Erinnerungen verwalten aus. Bewege den Mauszeiger unter Persönliche Einstellungen zu Stil und Format über eine gespeicherte Erinnerung, um diese zu bearbeiten oder zu löschen. Klicke unter Gespeicherte Themen auf das Pfeil-Symbol, um eine gespeicherte Erinnerung anzuzeigen. Wenn du sie ändern oder löschen möchtest, bewege den Mauszeiger über die Erinnerung und klicke auf Bearbeiten oder Entfernen.