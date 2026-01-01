Man mano che interagisci con Slackbot, questo salva il contesto dei tuoi canali e messaggi di Slack per creare un archivio di informazioni (come le tue preferenze di comunicazione, lo stile di scrittura e i progetti in corso) che utilizza per aiutarti a lavorare in modo più efficace.
Come funziona la memoria
Slackbot crea per te una memoria basata sulle tue conversazioni su Slack. Verifica automaticamente ogni settimana se ci sono nuove attività, in modo da disporre sempre delle informazioni più aggiornate.
Man mano che Slackbot arricchisce la tua memoria, le informazioni verranno salvate come preferenza o argomento. Le preferenze sono solitamente di carattere generale, come “Il mio stile di scrittura è conciso” o “Il tono dovrebbe essere cordiale ma professionale”. Gli argomenti sono i progetti su cui ti stai concentrando o i dettagli relativi al tuo ruolo, come ad esempio “Sviluppo di un nuovo programma di marketing”.
Se utilizzi altri strumenti IA come ChatGPT o Claude, puoi importare la tua cronologia da quei servizi su Slackbot.
Aggiornare e gestire la memoria
Per impostazione predefinita, Slackbot utilizza il contesto delle tue conversazioni e delle tue attività su Slack per aggiornare la tua memoria. Se lo desideri, puoi disattivare questa funzione, oltre a modificare o eliminare le memorie salvate.
Gestire e importare la memoria
Dal desktop, clicca su Slackbot nella parte superiore della barra laterale. Se non vedi la scheda Slackbot, clicca su Altro per trovarla.
Clicca sull’icona dei tre puntini in alto a destra e seleziona Gestisci memorie.
Per disattivare la generazione automatica della memoria, clicca sul pulsante di attivazione/disattivazione accanto a Genera memoria da conversazioni. Puoi riattivarlo in qualsiasi momento.
Seleziona Importa per aggiungere la memoria da un altro strumento a Slackbot.
Visualizzare e modificare le memorie
Poiché Slackbot salva le informazioni che ti riguardano sotto forma di memorie, puoi visualizzare e modificare le preferenze e gli argomenti che ha salvato dalla scheda Memorie.
Dal desktop, clicca su Slackbot nella parte superiore della barra laterale. Se non vedi la scheda Slackbot, clicca su Altro per trovarla.
Clicca sull’icona dei tre puntini in alto a destra e seleziona Gestisci memorie.
Sotto Preferenze di stile e formato, passa il puntatore su una memoria salvata per modificarla o rimuoverla.
Sotto Argomenti salvati, clicca sull’icona della freccia per visualizzare una memoria salvata. Per apportare modifiche o rimuoverla, passa il puntatore sulla memoria e clicca su Modifica o Rimuovi.