Usa Slackbot para crear de forma rápida y fácil informes y paneles detallados e interactivos llamados «superficies». Describe lo que quieras crear y deja que Slackbot haga el trabajo de buscar en tu espacio de trabajo (y en cualquier fuente que hayas conectado a Slack) y crear un informe con todos los datos e información relevantes.

Qué esperar

Puedes compartir las superficies con otras personas en canales o mensajes directos. Cualquier persona que pueda ver una superficie puede comentar en ella.

Además de detallar los datos, las superficies incluyen una sección con información adicional, temas y tendencias clave o tareas a realizar recomendadas. Lo que verás allí estará personalizado para el contenido de la superficie y la manera en la que se usa.



Crear una superficie

Describe lo que quieres crear y asegúrate de mencionar las fuentes de datos que debe usar Slackbot como referencia.

En la computadora, haz clic en Slackbot en la parte superior de la pantalla. Pídele a Slackbot que cree un informe o panel. Usará la información relevante de Slack a la que tengas acceso y datos de fuentes conectadas (por ejemplo, servidores del MCP o fuentes de datos de búsqueda empresarial). Por ejemplo: «Necesito un informe interactivo que muestre el volumen de tickets de asistencia de clientes del segundo trimestre clasificado por semana». Revisa lo que cree Slackbot. Si está lista, comparte la superficie. De lo contrario, escribe otro mensaje con los cambios que quieras hacer.

Consejo: Incluye habilidades relevantes en las secciones de la vista interactiva, como una habilidad de «Crear presupuesto» para una vista interactiva con oportunidades de venta activas o una de «Resumir comentarios» para una vista interactiva con tickets de asistencia.



Compartir una superficie

Comparte tus superficies en canales, mensajes directos o cualquier espacio dentro de Slack. Para que una superficie sea sencilla de encontrar, agrégala como pestaña en cualquier conversación.

Abre tu superficie. Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha. Haz clic en Copiar enlace y comparte el enlace o agrégalo como pestaña en cualquier conversación.



Preguntas frecuentes

¿Para qué se pueden usar las superficies?

Casi para cualquier cosa. Las superficies son un espacio en blanco para compartir información de una manera interactiva y visualmente interesante. Prueba conectar tu herramienta de administración de proyectos (como Jira o Linear) a Slack, y pídele a Slackbot que agrupe todos los problemas de un proyecto en particular por orden de prioridad o persona asignada.

Si trabajas en el departamento de Ventas y conectaste Slack con Salesforce, prueba «Crea un panel de mi proceso de ventas ordenado por etapa de negociación y mis oportunidades más importantes». Slackbot puede generar una superficie con una vista de tu proceso y una lista de oportunidades que tiene opciones de orden.



¿Las superficies son un tipo nuevo de archivo en Slack?

Así es. Pronto, podrás encontrarlas en Slack junto a tus demás archivos, y se conservarán según los ajustes de conservación de archivos vigentes en tu espacio de trabajo y organización Enterprise.



¿Es posible configurar una superficie para que se actualice automáticamente?

Las superficies son archivos estáticos y, actualmente, no extraen datos nuevos ni reflejan cambios. Puedes crear superficies nuevas con el mismo prompt para conseguir los datos más recientes.



¿Dónde puedo ver las superficies que creé?

Pronto, podrás buscar superficies por título o verlas en el explorador Archivos. Hasta entonces, puedes abrir el historial de Slackbot para buscar conversaciones previas en las que creaste superficies. También recomendamos conservar una lista de enlaces de tus superficies para que puedas encontrarlas fácilmente.



¿Se pueden compartir superficies en conversaciones de Slack Connect?

Por el momento, esto no es posible, pero esperamos agregar compatibilidad para esta funcionalidad próximamente.