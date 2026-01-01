Usa Slackbot per creare in modo semplice e veloce report dettagliati e interattivi e dashboard denominate viste interattive. Descrivi ciò che vorresti creare e lascia che Slackbot si occupi di effettuare una ricerca nella tua area di lavoro (e in tutte le fonti che hai collegato a Slack) e di generare un report contenente tutti i dati e le informazioni pertinenti.

Cosa puoi aspettarti

Puoi condividere le superfici con gli altri nei canali o tramite messaggi diretti (MD). Chiunque possa visualizzare una superficie può aggiungere commenti.

Oltre a presentare i dati, le superfici conterranno una sezione dedicata ad approfondimenti aggiuntivi, temi chiave e tendenze, oppure azioni da intraprendere consigliate. Ciò che vedrai lì sarà personalizzato in base al contenuto della pagina e al modo in cui viene utilizzata.

Le viste interattive sono file statici che non si aggiornano automaticamente con i nuovi dati delle fonti utilizzate per generarle. Puoi comunque modificare una vista interattiva per aggiungere nuovi dati.



Creare una superficie

Descrivi cosa vorresti creare e assicurati di indicare eventuali fonti di dati a cui Slackbot dovrebbe fare riferimento.

Dal desktop, clicca su Slackbot nella parte superiore dello schermo. Chiedi a Slackbot di creare un report o una dashboard. Userà tutte le informazioni rilevanti presenti su Slack a cui hai accesso, oltre ai dati provenienti dalle fonti collegate (ad esempio, i server MCP o le fonti di dati della ricerca aziendale). Ad esempio: “Ho bisogno di un report interattivo che mostri il volume dei ticket di assistenza clienti dell’ultimo trimestre, suddiviso per settimana”. Rivedi cosa crea Slackbot. Se il file è pronto, condividilo; altrimenti invia un messaggio di follow-up indicando le modifiche che vorresti apportare.

Suggerimento: Includi skill rilevanti in sezioni della tua vista interattiva, ad esempio la skill “Crea un preventivo” per una vista interattiva con opportunità di vendita disponibili o una skill “Riepiloga il feedback” per una vista interattiva con ticket per l’assistenza ai clienti.



Condividere una superficie

Condividi le tue superfici nei canali, nei MD o in qualsiasi altra sezione di Slack. Per rendere una superficie più facile da trovare, aggiungila come scheda in qualsiasi conversazione.

Apri la tua superficie. Clicca sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra. Clicca su Copia link , quindi condividi il link o aggiungilo come scheda in qualsiasi conversazione.



Modifica una vista interattiva

Puoi modificare le tue viste interattive in qualsiasi momento chiedendo a Slackbot di apportare le modifiche necessarie, come spostare le sezioni o aggiornare informazioni.

Dal desktop, clicca su Slackbot nella parte superiore dello schermo. Condividi il link o il titolo della vista interattiva che desideri modificare e descrivi le modifiche che vorresti apportare. Slackbot genererà una versione aggiornata che potrai rivedere.

Suggerimento: clicca sull’ icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra di una vista interattiva e seleziona Versioni per visualizzare o ripristinare una qualsiasi versione precedente.



Domande frequenti

Per cosa posso usare le superfici?

Praticamente per qualsiasi cosa: le superfici sono una pagina bianca su cui condividere informazioni in modo visivamente accattivante e interattivo. Prova a collegare il tuo strumento di gestione dei progetti (come Jira o Linear) a Slack, quindi chiedi a Slackbot di raggruppare tutte le richieste relative a un determinato progetto in base alla priorità o all’assegnatario.

Se lavori nel reparto vendite e hai collegato Slack a Salesforce, prova a dire: “Creami una dashboard della mia pipeline di vendita suddivisa per fase delle trattative e delle mie migliori opportunità”. Slackbot è in grado di generare una schermata con una visualizzazione della tua pipeline e un elenco ordinabile delle opportunità.



Le viste interattive sono un nuovo tipo di file su Slack?

Sì, lo sono. Presto potrai trovarle su Slack insieme a tutti gli altri tuoi file e saranno conservate in base alle impostazioni di conservazione dei file attive per la tua area di lavoro o la tua organizzazione Enterprise.



Dove posso trovare tutte le viste interattive che ho creato?

Le viste interattive che hai creato o visualizzato saranno visibili nella sezione Recenti del browser File e potrai sempre cercarle per titolo.



È possibile condividere le viste interattive nelle conversazioni di Slack Connect?

Non al momento, ma continua a seguirci perché speriamo di aggiungere il supporto per questa funzionalità in futuro.