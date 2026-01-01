Creare superfici interattive con Slackbot
Usa Slackbot per creare in modo semplice e veloce report dettagliati e interattivi e dashboard denominate viste interattive. Descrivi ciò che vorresti creare e lascia che Slackbot si occupi di effettuare una ricerca nella tua area di lavoro (e in tutte le fonti che hai collegato a Slack) e di generare un report contenente tutti i dati e le informazioni pertinenti.
Cosa puoi aspettarti
- Puoi condividere le superfici con gli altri nei canali o tramite messaggi diretti (MD). Chiunque possa visualizzare una superficie può aggiungere commenti.
- Oltre a presentare i dati, le superfici conterranno una sezione dedicata ad approfondimenti aggiuntivi, temi chiave e tendenze, oppure azioni da intraprendere consigliate. Ciò che vedrai lì sarà personalizzato in base al contenuto della pagina e al modo in cui viene utilizzata.
- Le viste interattive sono file statici che non si aggiornano automaticamente con i nuovi dati delle fonti utilizzate per generarle. Puoi comunque modificare una vista interattiva per aggiungere nuovi dati.
Creare una superficie
Descrivi cosa vorresti creare e assicurati di indicare eventuali fonti di dati a cui Slackbot dovrebbe fare riferimento.
- Dal desktop, clicca su Slackbot nella parte superiore dello schermo.
- Chiedi a Slackbot di creare un report o una dashboard. Userà tutte le informazioni rilevanti presenti su Slack a cui hai accesso, oltre ai dati provenienti dalle fonti collegate (ad esempio, i server MCP o le fonti di dati della ricerca aziendale). Ad esempio: “Ho bisogno di un report interattivo che mostri il volume dei ticket di assistenza clienti dell’ultimo trimestre, suddiviso per settimana”.
- Rivedi cosa crea Slackbot. Se il file è pronto, condividilo; altrimenti invia un messaggio di follow-up indicando le modifiche che vorresti apportare.
Suggerimento: Includi skill rilevanti in sezioni della tua vista interattiva, ad esempio la skill “Crea un preventivo” per una vista interattiva con opportunità di vendita disponibili o una skill “Riepiloga il feedback” per una vista interattiva con ticket per l’assistenza ai clienti.
Condividere una superficie
Condividi le tue superfici nei canali, nei MD o in qualsiasi altra sezione di Slack. Per rendere una superficie più facile da trovare, aggiungila come scheda in qualsiasi conversazione.
- Apri la tua superficie.
- Clicca sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra.
- Clicca su Copia link , quindi condividi il link o aggiungilo come scheda in qualsiasi conversazione.
Modifica una vista interattiva
Puoi modificare le tue viste interattive in qualsiasi momento chiedendo a Slackbot di apportare le modifiche necessarie, come spostare le sezioni o aggiornare informazioni.
- Dal desktop, clicca su Slackbot nella parte superiore dello schermo.
- Condividi il link o il titolo della vista interattiva che desideri modificare e descrivi le modifiche che vorresti apportare.
- Slackbot genererà una versione aggiornata che potrai rivedere.
Suggerimento: clicca sull’ icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra di una vista interattiva e seleziona Versioni per visualizzare o ripristinare una qualsiasi versione precedente.
Domande frequenti
Per cosa posso usare le superfici?
Praticamente per qualsiasi cosa: le superfici sono una pagina bianca su cui condividere informazioni in modo visivamente accattivante e interattivo. Prova a collegare il tuo strumento di gestione dei progetti (come Jira o Linear) a Slack, quindi chiedi a Slackbot di raggruppare tutte le richieste relative a un determinato progetto in base alla priorità o all’assegnatario.
Se lavori nel reparto vendite e hai collegato Slack a Salesforce, prova a dire: “Creami una dashboard della mia pipeline di vendita suddivisa per fase delle trattative e delle mie migliori opportunità”. Slackbot è in grado di generare una schermata con una visualizzazione della tua pipeline e un elenco ordinabile delle opportunità.
Le viste interattive sono un nuovo tipo di file su Slack?
Sì, lo sono. Presto potrai trovarle su Slack insieme a tutti gli altri tuoi file e saranno conservate in base alle impostazioni di conservazione dei file attive per la tua area di lavoro o la tua organizzazione Enterprise.
Dove posso trovare tutte le viste interattive che ho creato?
Le viste interattive che hai creato o visualizzato saranno visibili nella sezione Recenti del browser File e potrai sempre cercarle per titolo.
È possibile condividere le viste interattive nelle conversazioni di Slack Connect?
Non al momento, ma continua a seguirci perché speriamo di aggiungere il supporto per questa funzionalità in futuro.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri con accesso a Slackbot
- Disponibile per tutti i piani (l’accesso a Slackbot e i limiti variano in base al piano)