Usa Slackbot para crear de forma rápida y sencilla informes y paneles detallados e interactivos llamados superficies. Describe lo que quieres crear y deja que Slackbot se encargue de buscar en tu espacio de trabajo (y en cualquier fuente que hayas conectado a Slack) y hacer un informe con todos los datos y la información relevantes.

Qué esperar

Puedes compartir superficies con otras personas en canales o en mensajes directos. Cualquiera que pueda ver una superficie puede añadir comentarios.

Además de presentar tus datos, las superficies incluirán una sección con más observaciones, temas y tendencias clave o tareas a realizar recomendadas. Lo que verás ahí estará personalizado según el contenido de la superficie y cómo se está usando.



Crear una superficie

Describe lo que quieres crear y asegúrate de mencionar las fuentes de información a las que Slackbot debe hacer referencia.

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la parte superior de la pantalla. Pídele a Slackbot que haga un informe o un panel. Usará toda la información relevante de Slack a la que tengas acceso, así como la de las fuentes que haya conectadas (por ejemplo, servidores MCP o fuentes de búsqueda empresarial). Por ejemplo, “Necesito un informe interactivo que muestre el volumen de tickets de atención al cliente del segundo trimestre desglosado por semanas”. Revisa lo que Slackbot crea. Comparte la superficie si está terminada o envía otro mensaje con los cambios que quieres realizar.

Consejo: Incluye habilidades relevantes en las secciones de tu vista interactiva, como la habilidad “Crear presupuesto” para una vista previa con oportunidades de venta activas o la habilidad “Resumir comentarios” para una vista interactiva con tickets de atención al cliente.



Comparte una superficie

Comparte tus superficies en canales, mensajes directos o en cualquier otra parte de Slack. Para que sea fácil encontrar una superficie, añádela como pestaña en cualquier conversación.

Abre tu superficie. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de tres puntos. Haz clic en Copiar enlace y comparte el enlace o añádelo como pestaña en cualquier conversación.



Preguntas frecuentes

¿Para qué puedo usar las superficies?

Para casi cualquier cosa: las superficies son un lienzo en blanco donde compartir información de manera llamativa e interactiva. Prueba a conectar tu herramienta de gestión de proyectos (como Jira o Linear) a Slack y pídele a Slackbot que agrupe todos los problemas de un proyecto concreto por prioridad o según a quién están asignados.

Si te dedicas a las ventas y has conectado Slack con Salesforce, prueba “Hazme un panel de mi proceso de ventas según la etapa de negociación y con mis mayores oportunidades”. Slackbot puede generar una superficie con una visualización de tu proceso y una lista de oportunidades que se puede ordenar.



¿Las superficies son un nuevo tipo de archivo en Slack?

Así es. Pronto podrás encontrarlas en Slack junto al resto de tus archivos y se conservarán según los ajustes de retención de archivos vigentes para tu espacio de trabajo o tu organización de empresa.



¿Puedo hacer que una superficie se actualice automáticamente?

Las superficies son archivos estáticos y actualmente no reciben información nueva ni reflejan los cambios. Puedes crear una superficie nueva usando el mismo prompt para conseguir la información más reciente.



¿Dónde puedo encontrar todas las superficies que he creado?

Dentro de poco podrás buscar las superficies según su título o verlas en el buscador de Archivos. Mientras tanto, puedes abrir el historial de Slackbot para buscar conversaciones anteriores en las que crearas una superficie. También te recomendamos tener una lista de enlaces a tus superficies para poder volver a encontrarlas con facilidad.



¿Puedo compartir superficies en conversaciones de Slack Connect?

Ahora mismo no, pero queremos añadir esta función en el futuro, así que no te lo pierdas.