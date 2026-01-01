De forma predeterminada, los miembros de tu organización Enterprise pueden acceder a Slack desde cualquier dirección IP. Configura una lista de IP permitidas con rangos aprobados (como tu oficina o una VPN aprobada) para restringir el acceso a Slack desde cualquier otra IP.

Nota: Agregar una lista de permitidas cerrará la sesión de las personas de inmediato si acceden a Slack desde otras direcciones IP.



Configurar la lista de IP permitidas

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, selecciona Seguridad y Ajustes de seguridad. Junto a Lista de IP permitidas, haz clic en Editar. Marca la casilla junto a Habilitar lista de IP permitidas para esta organización, luego ingresa los rangos de IP o haz clic en Cargar CSV para agregar direcciones de forma masiva. Haz clic en Guardar.

Nota: Los administradores de TI también pueden impedir el inicio de sesión en espacios de trabajo u organizaciones de Slack no aprobados en su red.