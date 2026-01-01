L’adresse e-mail que vous utilisez pour Slack sera également celle à laquelle vous recevrez les e-mails de réinitialisation de mot de passe et d’autres communications importantes. Veillez à la garder à jour.

Ordinateur

Accès sur appareil mobile

Sur votre ordinateur, accédez aux Paramètres du compte en suivant ce lien : https://my.slack.com/account. À côté de Adresse e-mail, cliquez sur Développer. Entrez votre mot de passe et votre nouvelle adresse e-mail, puis cliquez sur Mettre à jour l’e-mail. Consultez l’e-mail de confirmation reçu à votre nouvelle adresse e-mail avec pour objet Confirmez votre nouvelle adresse e-mail. Ouvrez l’e-mail et cliquez sur Confirmer votre adresse e-mail. Ce lien de confirmation vous mènera à la page de votre Compte via votre navigateur. Si une invitation à vous connecter à Slack apparaît, utilisez votre ancienne adresse e-mail pour vous connecter. À côté d’Adresse e-mail, cliquez sur Développer pour afficher l’adresse e-mail mise à jour, puis cliquez sur Enregistrer.

Ouvrez le navigateur Web de votre appareil mobile et accédez à : my.slack.com/account/settings. Appuyez sur expand, à côté de Adresse e-mail. Saisissez votre mot de passe actuel et votre nouvelle adresse e-mail. Vérifiez que vous avez écrit l’adresse e-mail correctement. Appuyez sur Mettre à jour l’e-mail. Consultez l’e-mail de confirmation reçu à votre nouvelle adresse e-mail avec pour objet Confirmez votre nouvelle adresse e-mail. Ouvrez l’e-mail et appuyez sur Confirmer votre adresse e-mail.



Ce lien de confirmation vous mènera à la page de votre Compte via votre navigateur. L’adresse que vous venez de confirmer devrait apparaître dans la section Adresse e-mail. Si vous n’êtes pas connecté(e) à Slack au moment où vous cliquez sur Confirmer votre adresse e-mail, vous devrez utiliser votre ancienne adresse e-mail pour vous connecter et enregistrer la modification.

Remarque : si le propriétaire de votre espace de travail a activé l’authentification unique, vous pouvez être limité(e) au niveau des informations personnelles que vous pouvez modifier, y compris votre adresse e-mail.

Mettre à jour votre adresse e-mail dans plusieurs espaces de travail

Vous pouvez utiliser la même adresse e-mail pour rejoindre ou créer plusieurs espaces de travail, mais vous disposez d’un compte distinct pour chaque espace de travail. Si vous souhaitez modifier votre adresse e-mail pour un autre espace de travail Slack, connectez-vous et répétez les étapes ci-dessus.



E-mail de confirmation manquant

Nous vous enverrons un e-mail de confirmation peu de temps après que vous ayez mis à jour votre adresse e-mail. Si vous n’avez pas reçu cet e-mail, suivez les étapes ci-dessous :

Consultez votre dossier Courrier indésirable ainsi que les différents dossiers de votre boîte de réception.

Ouvrez vos paramètres d’e-mail et vérifiez que l’adresse e-mail ne comporte pas de fautes de frappe. Si l’adresse est incorrecte, vous pouvez la modifier en suivant les étapes ci-dessus.

Vous rencontrez encore des difficultés ? Contactez-nous pour obtenir de l’aide.