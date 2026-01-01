Vous avez des blogs ou des sites d’actualités préférés ? Vous pouvez vous abonner à des flux RSS ou Atom dans Slack et recevoir toutes les mises à jour dans le canal Slack de votre choix.

Remarque : si vous rencontrez une erreur lors de l’ajout d’un flux, essayez de valider le flux sur https://validator.w3.org/feed/.



Étape 1 : installer l’application RSS

Ajoutez l’appli RSS à votre espace de travail Slack pour démarrer :

Accédez à la page RSS dans le Slack Marketplace. Cliquez sur Ajouter à Slack. Sur la page suivante, cliquez sur Ajouter une intégration RSS.



Étape 2 : ajouter un flux

Après avoir ajouté l’appli RSS, vous pouvez ajouter votre premier flux :

À côté de l’URL du flux, collez l’adresse web du flux auquel vous souhaitez vous abonner. Sélectionnez un canal sur lequel les mises à jour du flux seront publiées. Cliquez sur S’abonner à ce flux pour terminer.

Vous verrez les publications dans Slack la prochaine fois que le site sera mis à jour. 🎉

Remarque : L’application RSS créera un marque-page avec la date du dernier élément récupéré d’un flux. La prochaine fois que l’application réalisera un sondage pour obtenir de nouveaux éléments, elle ne récupèrera que les éléments dont la date est postérieure à celle enregistrée dans le marque-page.



Étape 3 : ajouter des flux supplémentaires

Si vous souhaitez vous abonner à d’autres flux RSS ou Atom, voici les étapes à suivre :

Copiez l’adresse du flux du site web que vous souhaitez ajouter. Dans votre espace de travail Slack, allez dans le canal où vous souhaitez que les mises à jour de flux apparaissent. Cliquez sur l’icône barre oblique à côté de la zone de message. Saisissez /flux dans la zone de recherche en haut du menu et cliquez dessus pour ajouter la commande à la zone de message. Dans la zone de message, après /flux, saisissez subscribe (s’abonner à) suivi de l’adresse du flux. Envoyez le message.

Conseil : créez un nouveau canal privé, par exemple #mon-rss, sur lequel vous pouvez afficher tous vos flux préférés, et faites ainsi de Slack votre lecteur de flux préféré.



Gérer vos flux RSS

Vous pouvez utiliser la commande /flux pour d’autres choses utiles :

Utilisez /flux liste pour afficher tous les flux RSS qui ont été ajoutés sur le canal ainsi que leurs numéros d’identification uniques.

pour afficher tous les flux RSS qui ont été ajoutés sur le canal ainsi que leurs numéros d’identification uniques. Utilisez /flux retirer [ID number] pour vous désabonner d’un flux.

pour vous désabonner d’un flux. Utilisez /flux aide pour un rappel sur l’utilisation des commandes /flux.

Pour gérer tous les flux que vous avez ajoutés à votre espace de travail Slack (quel que soit le canal), accédez à la page RSS dans le Slack Marketplace et cliquez sur Configurer.