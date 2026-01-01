Tem um blog ou site de notícias preferido? Use o Slack para assinar feeds de RSS e do Atom e receba atualizações no canal do Slack que você escolher.

Observação: se você receber um erro ao tentar adicionar um feed, tente validar o feed em https://validator.w3.org/feed/.



Etapa 1: Instalar o app RSS

Para começar, é preciso adicionar o app RSS ao workspace Slack:

Visite a página RSS no Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Na próxima página, clique em Adicionar integração com RSS.



Etapa 2: Adicionar feed

Depois de adicionar o app RSS, inclua o primeiro feed:

Ao lado da URL de feed, cole o endereço do feed que você quer assinar. Selecione um canal onde as atualizações do feed aparecerão. Para terminar, clique em Assinar este feed.

Na próxima vez que o site for atualizado, você verá as atualizações postadas no Slack. 🎉

Observação: o app RSS vai armazenar um marcador com a data do último item recuperado de um feed. Da próxima vez que o app solicitar novos itens, somente vai recuperar itens com um registro de data posterior à data salva no marcador.



Etapa 3: Adicionar mais feeds

Se quiser assinar mais feeds do RSS ou do Atom, siga estes passos:

Copie o endereço do feed do site que você quer adicionar. No workspace Slack, entre no canal onde você quer que as atualizações do feed apareçam. Clique no ícone de barra ao lado do campo de mensagem. Digite /feed no campo de pesquisa, na parte superior do menu, e clique nele para adicionar o comando ao campo de mensagem. Após /feed no campo de mensagem, digite assinar e o endereço do feed. Envie a mensagem.

Dica: você pode criar um canal privado, por exemplo #meu-rss, no qual você pode adicionar seus feeds favoritos para tornar o Slack seu leitor de RSS preferencial.



Gerenciar feeds RSS

Existe uma série de coisas úteis que você pode fazer com o comando /feed:

Digite /feed listar para ver todos os feeds RSS adicionados a um canal juntamente com seus números de ID exclusivos

para ver todos os feeds RSS adicionados a um canal juntamente com seus números de ID exclusivos Digite /feed remove [ID number] para cancelar a inscrição em um feed

para cancelar a inscrição em um feed Digite /feed ajuda para ver como usar os comandos /feed

Para gerenciar feeds adicionados ao workspace Slack, independentemente do canal, acesse a página RSS no Slack Marketplace e clique em Configurar.