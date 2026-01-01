Na próxima página, clique em Adicionar integração com RSS.
Etapa 2: Adicionar feed
Depois de adicionar o app RSS, inclua o primeiro feed:
Ao lado da URL de feed, cole o endereço do feed que você quer assinar.
Selecione um canal onde as atualizações do feed aparecerão.
Para terminar, clique em Assinar este feed.
Na próxima vez que o site for atualizado, você verá as atualizações postadas no Slack. 🎉
Observação: o app RSS vai armazenar um marcador com a data do último item recuperado de um feed. Da próxima vez que o app solicitar novos itens, somente vai recuperar itens com um registro de data posterior à data salva no marcador.
Etapa 3: Adicionar mais feeds
Se quiser assinar mais feeds do RSS ou do Atom, siga estes passos:
Copie o endereço do feed do site que você quer adicionar.
No workspace Slack, entre no canal onde você quer que as atualizações do feed apareçam.
Clique no ícone de barra ao lado do campo de mensagem.
Digite /feed no campo de pesquisa, na parte superior do menu, e clique nele para adicionar o comando ao campo de mensagem.
Após /feed no campo de mensagem, digite assinar e o endereço do feed.
Envie a mensagem.
Dica: você pode criar um canal privado, por exemplo #meu-rss, no qual você pode adicionar seus feeds favoritos para tornar o Slack seu leitor de RSS preferencial.
Gerenciar feeds RSS
Existe uma série de coisas úteis que você pode fazer com o comando /feed:
Digite /feed listar para ver todos os feeds RSS adicionados a um canal juntamente com seus números de ID exclusivos
Digite /feed remove [ID number] para cancelar a inscrição em um feed
Digite /feed ajuda para ver como usar os comandos /feed
Para gerenciar feeds adicionados ao workspace Slack, independentemente do canal, acesse a página RSS no Slack Marketplace e clique em Configurar.