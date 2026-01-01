Alla pagina seguente, clicca su Aggiungi l’integrazione RSS.
Passaggio 2: aggiungere un feed
Dopo aver aggiunto l’app RSS, aggiungi il primo feed:
Accanto a URL del feed, incolla l’indirizzo web del feed a cui vuoi iscriverti.
Seleziona il canale in cui verranno postati gli aggiornamenti del feed.
Clicca su Iscriviti a questo feed per terminare.
Vedrai post di aggiornamento su Slack la prossima volta che il sito verrà aggiornato. 🎉
Nota: l’app RSS memorizzerà un segnalibro con la data dell'ultimo elemento recuperato da un feed. La volta successiva, quando l'app eseguirà il sondaggio per i nuovi elementi, recupererà solo quelli con il timbro di una data successiva alla data salvata nel segnalibro.
Passaggio 3: aggiungere altri feed
Se vuoi iscriverti a più feed RSS o Atom, segui questi passaggi.
Copia l’indirizzo del feed dal sito web che vuoi aggiungere.
Nell’area di lavoro di Slack, vai al canale in cui vuoi postare gli aggiornamenti del feed.
Clicca sull’icona slash accanto al campo messaggio.
Digita /feed nel campo di ricerca nella parte superiore del menu e clicca sul comando per aggiungerlo al campo messaggio.
Dopo /feed nel campo messaggio, digita iscriviti e l’indirizzo del feed.
Invia il messaggio.
Suggerimento: potresti creare un canale privato, per esempio #il-mio-rss, dove aggiungere tutti i tuoi feed preferiti, rendendo Slack il tuo lettore RSS preferito.
Gestire i feed RSS
Puoi utilizzare il comando /feed per molte cose utili:
Digita /feed elenco per visualizzare tutti i feed RSS che sono stati aggiunti a un canale, insieme ai relativi numeri ID univoci
Usa /feed rimuovi [ID number] per annullare l’iscrizione a un feed
Digita /feed aiuto per ricevere un promemoria di come utilizzare i comandi /feed
Per gestire i feed che hai aggiunto all’area di lavoro di Slack, a prescindere dal canale, vai alla pagina RSS in Slack Marketplace e clicca su Configura.
Chi può utilizzare questa funzione?
Per impostazione predefinita, tutti i membri ad eccezione degli ospiti