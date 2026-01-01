Lorsque vous êtes invité(e) à rejoindre un espace de travail Slack, les membres de votre équipe peuvent vous ajouter à leurs conversations avant même que vous n’ayez accepté l’invitation. Slack vous avertira par e-mail lorsque vous recevrez des messages, auxquels vous pourrez répondre directement par e-mail. Vos collègues recevront ces messages dans Slack.

Lorsque vous acceptez l’invitation, vous verrez vos messages, ainsi que tous les canaux auxquels vous avez été ajouté(e) afin que vous puissiez continuer à collaborer dans votre espace de travail Slack.

Ce que les membres ayant reçu une invitation doivent savoir

Slack est une plateforme de messagerie basée sur des canaux qui permet aux gens de collaborer plus efficacement, de connecter l’ensemble de leurs outils et services logiciels, et de trouver les informations dont ils ont besoin pour travailler au mieux.

Quand vous êtes invité(e) à rejoindre Slack, les autres membres de l’espace de travail peuvent vous inclure dans leurs conversations de trois façons différentes :

Jusqu’à ce que vous ayez activé votre compte Slack, vous recevrez des notifications par e-mail quand vous serez mentionné(e) ou quand quelqu’un vous enverra un message direct.

Conseil : les invitations expirent après 30 jours. Si vous ne pouvez pas accepter votre invitation, contactez la personne qui vous l’a envoyée et demandez-lui d’en envoyer une nouvelle.

Vous désabonner de toutes les notifications

Ouvrez une notification Slack reçue par e-mail. Cliquez sur le lien Se désabonner en bas de l’e-mail. Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez sur Oui, définir un statut sur la page Se désabonner pour informer les membres de l’espace de travail que vous ne recevez plus les notifications par e-mail.

Vous avez d’autres questions ? Posez-les à l’équipe d’assistance qui se fera un plaisir d’y répondre !